Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) filminin galasına damga vuran detay! İkonik korku filmine gönderme yaptı

Uzun bir bekleyişin sonrasında Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) filmi 15 Ekim 2021’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Dünya sinemasında büyük bir yankı uyandıran korku serisinin son halkası için Cadılar Bayramı temalı bir prömiyer yapıldı.

Filmin oyuncuları birbirinden ilginç kostümleriyle geceye katıldı. Ancak filmin başrol oyuncusu Jamie Lee Curtis, Sapık (Psycho) filmi temalı kıyafetiyle herkesten sıyrılmayı başardı.

“ANNEMİ ONURLANDIRIYORUM”

Curtis, Cadılar Bayramı (Halloween) serisiyle kendi başına bir korku ikonu olsa da, ünlü oyuncu aslında Hollywood korku kraliyetinin önemli bir soyundan geliyor. Annesi Janet Leigh, Sapık (Psycho) adlı filmin meşhur duş sahnesinde çığlık atan Marion Crane'di. 62 yaşındaki Amerikalı oyuncu Curtis, kostümüyle annesinin Sapık filmine bir gönderme yaptı. Ünlü oyuncu, prömiyer kostümünü giymiş halde çekilen fotoğrafını Instagram hesabında da paylaşarak, “Bütün kan donduruculuğuyla annemi onurlandırıyorum. Zafer demek istedim!" notunu yazdı.



