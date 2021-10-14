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Zaman yolculuğunu anlatan “Needle in a Timestack” filminden ilk fragman geldi

14.10.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Geçmiş artık sadece tarih kitaplarında değil, artık onu yaşayabilir, ona dokunabilir, değiştirebilirsiniz” mottosuyla yola çıkan Needle in a Timestack filminden ilk fragman paylaşıldı. Romantik öğelerle bezenen bilim kurgu türündeki filmin hayranları büyük bir merakla vizyona girmesini bekliyor.

Robert Silverberg'in aynı adlı kitabından uyarlanan Needle in a Timestack, bilim kurgu türündeki filmin uzun metrajlı resmi fragmanı yayınlandı. Yakın gelecekten söz eden film, insanların bir şekilde yeniden geçmişi ziyaret etmelerini sağlayan bir tür teknolojiden söz ediyor.

Needle in a Timestack filmin başrollerini Leslie Odom, Jr. ve Cynthia Erivo paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Orlando Bloom, Freida Pinto, Jadyn Wong, Laysla De Oliveira, Hiro Kanagawa ve James Kirk gibi ünlü isimler yer alıyor. Needle in a Timestack, Cold Around the Heart ve Jimi: All Is by My Side filmlerinin yanı sıra Let It Fall: Los Angeles 1982-1992 adlı belgeselin yönetmenliğini yapan Amerikalı yapımcı / yönetmen John Ridley tarafından yönetiliyor. Filmin senaryosu ise John Ridley'e ait. Lionsgate, filmi 15 Ekim 2021'den itibaren gösterimde olacak.

NEEDLE IN A TIMESTACK FİLMİNİN KONUSU

Nick ve Janine, Janine'in eski kocası onları ayırmak için zamanı çarpıncaya kadar evlilikte mutluluk içinde yaşarlar. Anıları kaybolmaya başladığında, sevdiği her şeye tutunmak ya da ondan vazgeçmek için neyi feda etmeye hazır olduklarına karar vermelidirler. "Zamanın akışkan olduğu ve tüm yaşamın sadece bir yanılsama olabileceği bir gelecekte aşk dayanabilir mi?"

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