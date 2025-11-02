Mynet Trend

Cadılar Bayramı partisi kabusu oldu: Daha lise öğrencisi...

İzmir’de Cadılar Bayramı kutlaması faciayla bitti. 16 yaşındaki lise öğrencisi Alp Sirek, arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çiğdem Sevinç

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Lise öğrencisi Alp Sirek, arkadaşlarıyla birlikte Cadılar Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir eğlence mekanına geldi. İddiaya göre, etkinlik öncesinde Bostanlı sahilinde bir marketten aldıkları alkolü enerji içeceğiyle karıştırarak içen grup, daha sonra etkinliğin yapılacağı mekana geçti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saat 20.00 sıralarında mekanda fenalaşan Alp Sirek, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alp kurtarılamadı.

AİLESİNİN BİLGİSİ VARMIŞ

Alp Sirek'in 11. sınıf öğrencisi olduğu, ailesinin bilgisi dahilinde etkinliğe katıldığı öğrenildi. Olayın ardından çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Alp Sirek'ten geriye ise gitar çaldığı görüntüler kaldı. Sirek'in cenazesinin, adli tıpta yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesine devam ediliyor.

