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Çadır nasıl kurulur diye merak edenler işte cevabı! Bu adımlarla çadırınız dakikalar içinde hazır olacak

Betül Songur Betül Songur
28.05.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez kamp yapmayı düşünenler için çadır kurulumu göz korkutucu gelebilir. Ancak izlenecek basit adımlarla çadır kurulumunun çok zor olmadığını göreceksiniz. Bilenler için oldukça pratik ve hızlı bir deneyim olan çadır kurmada nasıl bir yol izlenmeli? İşte saatler süren bir uğraşın içine girmeden kısa sürede doğadaki evinizle buluşmanızı sağlayacak o adımlar...

Eğer ilk kez kamp yapacaksanız, çadır kurmayı kampa gitmeden öğrenmeniz gerekir.

1.Adım (Alanı Seçin): Çadırı kuracağınız alanı seçin.

2. Adım (Alanı Temizleyin): Çadırı kuracağınız alanın zemininde bulunan ağaç dallarını, çadırı delebilecek ya da yatarken sizi rahatsız edebilecek maddeleri temizleyin.

3. Adım (İç Tenteyi Bağlayın): Çadırı açarak yere serin. İç tentesinin dış tentesine bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlı olmayan noktaları bağlayın.

4. Adım (Tente Çubukları): Çadır çubuklarını dış tentedeki yerlerine geçirin. Ana iki çubuk ve bagaj bölümünün çubuğu farklı iki uzunluklarda olduğu için birbirlerine karıştırmamaya dikkat edin.

5. Adım (Çubukları Bağlayın): Çadırın köşelerindeki çivileri çubukların uçlarına geçirin. Çubuğun iki köşesinde de aynı işlemi yapabilmek için çubuğu yay şeklinde germeniz gerekir.Böylelikle çadırınız şeklini almış olacaktır. Eğer gerekiyorsa çubukları çadırın üzerinde kesiştikleri yerde bağlayın.

6. Adım (Kazıkları Çakın): Çadırın köşelerini ve bagaj bölümünün uçlarını kazıklarla yere sabitleyin. Kazıkları yere çakmak için çevrenizden bulabileceğiniz taş parçalarını kullanabilirsiniz.

7. Adım (İpleri Bağlayın): Çadırın iplerini gerdirerek kazıklarla yere sabitleyin.

8.Adım (Aksesuarları Takın): Çadırın üzerine takılacak yağmurluk gibi ilave aksesuarları takın.

Doğadaki eviniz hazır.

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