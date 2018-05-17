MAGAZİN

Çağatay Ulusoy'a hapis cezası verildi sosyal medya yıkıldı! 'İçerde misin?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2018 09:22 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy hakkında verilen hapis cezasının ardından sosyal medyada Ulusoy'a "İçerde misin?" diye sordu.

Çağatay Ulusoy'a hapis cezası verildi sosyal medya yıkıldı! 'İçerde misin?'

Ünlü isimlerin yargılandığı uyuşturucu davasında mahkemeden ceza yağdı. Cenk Eren 6 yıl 3 ay, Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

TWITTER'DA BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Çağatay Ulusoy hakkında hapis kararının verilmesinin ardından Twitter'da Çağatay Ulusoy ismi trend listesinde birinci sıraya yerleşti.,

"İÇERDE MİSİN?" DİYE SORDULAR

Sevilen oyuncunun başrolünde oynadığı "İçerde" dizisine atıf yapan kullanıcılar Twitter'dan Çağatay Ulusoy'a "İçerde misin?" diye sordu.

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

İşte Çağatay Ulusoy için yapılan yorumlar:

cagatay ulusoy

cagatay ulusoy

cagatay ulusoy

cagatay ulusoy

cagatay ulusoy

cagatay ulusoy

cagatay ulusoy

cagatay ulusoy

cagatay ulusoy


PARTNERCannes’da kapıda mı kaldılarCannes’da kapıda mı kaldılar
Gülben Ergen 'Muradıma erdim'Gülben Ergen 'Muradıma erdim'
Defne Samyeli'den İstanbullu Gelin setinde iftar yemeğiDefne Samyeli'den İstanbullu Gelin setinde iftar yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy uyuşturucu hapis kararı İçerde

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son anket!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son anket!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bişe olmaZ çıkar reis..
İçerde alyanakla tanışıp celal babanın kuyusunu kazacaklar..... :)))))))))
Diğer Haberler
Gülben Ergen 'Muradıma erdim'

Gülben Ergen 'Muradıma erdim'

Defne Samyeli'den İstanbullu Gelin setinde iftar yemeği

Defne Samyeli'den İstanbullu Gelin setinde iftar yemeği

Orhan Gencebay'ın otobüste deodorant reklamı olay oldu!

Orhan Gencebay'ın otobüste deodorant reklamı olay oldu!

Özge Ulusoy isyan etti! 'Vücudumda başka kafayı takacağınız yer kalmadıysa...'

Özge Ulusoy isyan etti! 'Vücudumda başka kafayı takacağınız yer kalmadıysa...'

Meryem Uzerli'den Cannes iddialarına videolu cevap!

Meryem Uzerli'den Cannes iddialarına videolu cevap!

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.