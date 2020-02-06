Çağatay Ulusoy: Duygu ile her şey gayet iyi!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, Hello! dergisinin yeni sayısına ilginç açıklamalar yaptı. Balık tutkusundan bahseden Ulusoy, iki yıldır aşk yaşadığı Duygu Sarışın'la ilgili de konuştu.

Uzun bir süredir ekranlardan görünmeyen ve geçtiğimiz haftalarda da vatani görevini yerine getiren Çağatay Ulusoy, hakkında merak edilenleri yanıtladı. Dalış ve balık tutma tutkusu herkes tarafından bilinen Ulusoy, dalışın en büyük tutkusu olduğunu şöyle açıkladı:

"Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum."

Çağatay Ulusoy röportajda 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Sarışın’la ilgili ilk kez konuştu. Aşka bakış açısının yaş ilerledikçe değiştiğini söyleyen oyuncu, “Duygu ile her şey gayet iyi gidiyor" dedi.

Kendi halinde beste yaptığını da söyleyen yakışıklı oyuncu, “Evde minik besteler yapıyorum. Çalıp söylüyorum da zaman zaman. Tamamen keyif için, ciddi anlamda şarkıcılığı hiç düşünmedim" dedi.

