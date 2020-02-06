MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağatay Ulusoy: Duygu ile her şey gayet iyi!

Çağatay Ulusoy: Duygu ile her şey gayet iyi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 09:49 | Son Güncelleme

Hello! dergisinin yeni sayısına konuşan Çağatay Ulusoy aşk hayatıyla ilgili konuştu. 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Sarışın’la ilgili konuşan Ulusoy'un keyfi yerinde...

Çağatay Ulusoy: Duygu ile her şey gayet iyi!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, Hello! dergisinin yeni sayısına ilginç açıklamalar yaptı. Balık tutkusundan bahseden Ulusoy, iki yıldır aşk yaşadığı Duygu Sarışın'la ilgili de konuştu.

Uzun bir süredir ekranlardan görünmeyen ve geçtiğimiz haftalarda da vatani görevini yerine getiren Çağatay Ulusoy, hakkında merak edilenleri yanıtladı. Dalış ve balık tutma tutkusu herkes tarafından bilinen Ulusoy, dalışın en büyük tutkusu olduğunu şöyle açıkladı:

5e3bad685542830bd010e3f1

"Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum."

Çağatay Ulusoy röportajda 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Sarışın’la ilgili ilk kez konuştu. Aşka bakış açısının yaş ilerledikçe değiştiğini söyleyen oyuncu, “Duygu ile her şey gayet iyi gidiyor" dedi.

Kendi halinde beste yaptığını da söyleyen yakışıklı oyuncu, “Evde minik besteler yapıyorum. Çalıp söylüyorum da zaman zaman. Tamamen keyif için, ciddi anlamda şarkıcılığı hiç düşünmedim" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
PARTNER İşte dünyanın en zengin kedisi İşte dünyanın en zengin kedisi
Acun Ilıcalı'nın acı günüAcun Ilıcalı'nın acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın,

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Azil sürecinde sona gelindi! İşte tarihi sonuç

Azil sürecinde sona gelindi! İşte tarihi sonuç

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gamze Özçelik’ten o iddiaya yanıt

Gamze Özçelik’ten o iddiaya yanıt

Didem Soydan: Duyduğum en efsane ezan okunuyor

'Duyduğum en efsane ezan okunuyor'

Acun Ilıcalı'nın acı günü

Acun Ilıcalı'nın acı günü

Harvey Weinstein’in çıplak fotoğrafları jüriye gösterildi

Çıplak fotoğraflar gösterildi! 'Vajinası varmış gibi görünüyordu'

Müge Anlı'da dolandırıcılık hikayeleri şoke ediyor! '300 kilo altın için...'

Şaşırtan açıklama! '300 kilo altın için...'

Karan haberleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i üzüyor

'Çocuğumun para ile gündeme gelmesi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.