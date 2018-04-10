MAGAZİN

Çağatay Ulusoy eski aşkı Duygu Sarışın'a geri döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 09:41 | Son Güncelleme

İçerde dizisinde başlayan aşklarını ekim ayında bitiren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, yeniden bir araya geldi

Çağatay Ulusoy eski aşkı Duygu Sarışın'a geri döndü

İçerde dizisindeki set arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, geçen ekimde yollarını ayırmıştı.

Beş aydır ayrı olan ikili, hafta sonu Etiler’deki bir mekanda samimi bir şekilde objektiflere takıldı.

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AŞK SERENAY YÜZÜNDEN SONA ERMİŞTİ

Burak Kut’u dinlemeye giden Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, gece boyunca sohbet edip, eğlendi.

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Aşklarına bir şans daha verdikleri iddia edilen çiftin ilişkileri, Çağatay Ulusoy’un eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın Instagram’dan fotoğrafını beğenmesi nedeniyle bitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Duygu Sarışın

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