MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağatay Ulusoy eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu

Çağatay Ulusoy eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 13:28 | Son Güncelleme

Oyuncu Çağatay Ulusoy bir süredir ekranlarda uzak... Yazı teknesinde geçiren Ulusoy yeni bir balık avı sonrası paylaşımda bulundu. Çağatay Ulusoy'un bir dizi için kilo alıp sonra diziyle anlaşmasını bitirmesi gündem olmuştu. Ulusoy'un son hali merak edilirken paylaşımı da bu merakı sonlandırdı.

Çağatay Ulusoy eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu

Son olarak bir dijital platform üzerinden yayınlanan Hakan Muhafız adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, kendisini yurt dışında da tanıtma fırsatı bulmuştu.

Dizinin sezon aralarında fazla ortalarda görünmeyen Ulusoy, çok kilo aldığı yönünde haberlerle magazin basınını uzun süre meşgul etmişti. Yakışıklı oyuncu kilolarını hızlıca vererek eski haline dönmeye çalışıyor.

cagatay-ic (1)

Çağatay Ulusoy aldığı kiloları kısa zamanda vermeyi başarırken aynı zamanda en büyük keyfi balık tutmaktan da geri kalmadı. Ulusoy'un son hali ve sakalları yine hayranları arasında tartışma konusu oldu. Ulusoy'un hayranları, "Biz artık eski Çağatay'ı görmek istiyoruz" şeklinde çok sayıda yorumda bulunurken bazı hayranları ise bu halini beğendi.

Ulusoy sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı son paylaşımda yakaladığı palamut balıkları ile objektife poz verdi ve bu karenin üzerine “palamutçulaaaar” notunu düştü.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
Ünlü çift romantizmin doruklarında!Ünlü çift romantizmin doruklarında!
Sunucu değişti program yayınlanmadıSunucu değişti program yayınlanmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Fatih Terim adeta çıldırdı! İşte nedeni...
Fatih Terim adeta çıldırdı! İşte nedeni...
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engin Altan Düzyatan ve eşinden romantik evlilik yıldönümü kutlaması!
Ünlü çift romantizmin doruklarında!
Ece Erken oğlunu okula göndermeyi düşünmüyor!
Gökhan Özoğuz'dan sonra o da paylaştı
Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’ndan samimi itiraflar! ‘En büyük iyi ki...’
Samimi itiraflar! ‘En büyük iyi ki...’
Çukur dizisinde önemli ayrılık! Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında?
Çukur dizisinde önemli ayrılık!
Eşini terk edip genç sevgilisine giden Megan Fox isyan etti
Genç sevgili bulup kocasını terk etmişti! İsyan etti
Survivor Berkan Karabulut askere gitmeye hazırlanıyor
Survivor Berkan ikinci macerasına hazır!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.