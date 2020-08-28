Çağatay Ulusoy eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu

Son olarak bir dijital platform üzerinden yayınlanan Hakan Muhafız adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, kendisini yurt dışında da tanıtma fırsatı bulmuştu.

Dizinin sezon aralarında fazla ortalarda görünmeyen Ulusoy, çok kilo aldığı yönünde haberlerle magazin basınını uzun süre meşgul etmişti. Yakışıklı oyuncu kilolarını hızlıca vererek eski haline dönmeye çalışıyor.

Çağatay Ulusoy aldığı kiloları kısa zamanda vermeyi başarırken aynı zamanda en büyük keyfi balık tutmaktan da geri kalmadı. Ulusoy'un son hali ve sakalları yine hayranları arasında tartışma konusu oldu. Ulusoy'un hayranları, "Biz artık eski Çağatay'ı görmek istiyoruz" şeklinde çok sayıda yorumda bulunurken bazı hayranları ise bu halini beğendi.

Ulusoy sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı son paylaşımda yakaladığı palamut balıkları ile objektife poz verdi ve bu karenin üzerine “palamutçulaaaar” notunu düştü.



