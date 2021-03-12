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Çağatay Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

12.03.2021 21:35 | Son Güncelleme:
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Çağatay Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Kağıttan Hayatlar Filmi ile gündeme gelen Çağatay Ulusoy, daha önce Delibal, Medcezir, Adını Feriha Koydum gibi önemli projelerde yer almıştı. Özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Ulusoy, Hakan Muhafız projesi ile de çok konuşulmuştu. İşte, Çağatay Ulusoy'un hayatı!

Dizi ve film oyuncusu Çağatay Ulusoy pek çok yapımın oyuncu kadrosunda başrolü üstlenmiştir. Best Model of Turkey yarışmasındaki başarısının ardından yer aldığı projelerden çeşitli ödüllere layık görülen Ulusoy, son olarak Kağıttan Hayatlar filmi ile izleyenlerin karşısına geçecek. İşte, Çağatay Ulusoy'un hayatı!

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2010 yılında Best Model of Turkey birincsisi olan Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Ormn Fakültesi Sulama Sistemleri mezunudur. Çağatay Ulusoy aynı zamanda Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri almıştır.

İlk olarak Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir karakteri ile tanınan Ulusoy, bu dizi ile birlikte büyük bir hayran kitlesi elde etmiştir. 2011 yılında Anadolu Kartalları filminde rol almıştır.

Daha sonra Medcezir dizisinde canlandırdığı Emir karakteri ile büyük bir beğeni toplayan Ulusoy o dönemde Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi nedeni ile sık sık gündeme geliyordu.

Ulusoy, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 25 Ocak 2013 tarihinde yapılan operasyonda aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştır. Çağatay Ulusoy 28 Ocak 2013 te serbest bırakılmıştır.

ÇAĞATAY ULUSOY’UN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Adını Feriha Koydum
Emir’in Yolu
Medcezir
İçerde
Hakan: Muhafız
Menajerimi Ara
Yeşilçam
Anadolu Kartalları
Delibal
Mücadele Çıkmazı

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU

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Mehmet geçimini kağıt toplayarak sağlayan genç bir adamdır. Hayatında ona en çok destek olan kişi ise Tahsin Baba'dır. 8 yaşındaki Ali ile tanıştıktan sonra Mehmet'in hayatında bir takım değişiklikler olmaktadır. Ali'yi ailesi ile kavuşturmak isteyen Mehmet, onunla duygusal bir bağ kuracaktır.

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Çağatay Ulusoy
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