Çağatay Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Dizi ve film oyuncusu Çağatay Ulusoy pek çok yapımın oyuncu kadrosunda başrolü üstlenmiştir. Best Model of Turkey yarışmasındaki başarısının ardından yer aldığı projelerden çeşitli ödüllere layık görülen Ulusoy, son olarak Kağıttan Hayatlar filmi ile izleyenlerin karşısına geçecek. İşte, Çağatay Ulusoy'un hayatı!

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2010 yılında Best Model of Turkey birincsisi olan Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Ormn Fakültesi Sulama Sistemleri mezunudur. Çağatay Ulusoy aynı zamanda Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri almıştır.

İlk olarak Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir karakteri ile tanınan Ulusoy, bu dizi ile birlikte büyük bir hayran kitlesi elde etmiştir. 2011 yılında Anadolu Kartalları filminde rol almıştır.

Daha sonra Medcezir dizisinde canlandırdığı Emir karakteri ile büyük bir beğeni toplayan Ulusoy o dönemde Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi nedeni ile sık sık gündeme geliyordu.

Ulusoy, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 25 Ocak 2013 tarihinde yapılan operasyonda aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştır. Çağatay Ulusoy 28 Ocak 2013 te serbest bırakılmıştır.