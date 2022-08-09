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Çağatay Ulusoy sette ölümden döndü! Araçla aksiyon sahnesi çekilirken...

09.08.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve Terzi dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, araçla aksiyon sahnesi çekilirken kaza geçirdi. Otomobilin üzerindeki kamera yerinden fırlayınca 31 yaşındaki oyuncu ölümden döndü.

Çağatay Ulusoy sette ölümden döndü! Araçla aksiyon sahnesi çekilirken...

Daha önce Adını Feriha Koydum, Medcezir, Deli Bal, Hakan Muhafız ve İçerde gibi güçlü yapımlarla seyirci karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, ölümden döndü. Ünlü isim, başrolünü oynadığı dizide kaza geçirdi. Oyuncu, araçla aksiyon sahnesi çekilirken otomobilin üzerindeki kamera bir anda yerinden fırladı.

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SETTE KORKUNÇ KAZA!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve son olarak 'Yeşilçam'da boy gösteren Çağatay Ulusoy, son olarak ölümden döndü. Ünlü isim, başrolünü oynadığı dizide kaza geçirdi.

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Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; oyuncu, araçla aksiyon sahnesi çekilirken, otomobilin üzerindeki kamera bir anda yerinden fırladı. Kameranın aracının camı yerine aşağı düşmesiyle, büyük bir felaketten dönüldü.
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KAMERANIN DEĞERİ 500 BİN TL

Ulusoy'un, değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenilen kameranın kiralandığı şirketin ortaklarından olduğu iddia edildi. Oyuncu, kameranın parçalanması üzerine ortağı olmasına rağmen hiçbir şey söylemediği öğrenildi.


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Çağatay Ulusoy
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