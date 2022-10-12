Çağatay Ulusoy'un ardından Kıvaç Tatlıtuğ'da Gülseren Budayıcıoğlu’nun projesinden çekildi! Gerekçesi dikkat çekti

Yeni projesi merakla beklenen Çağatay Ulusoy, yaz aylarında psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan bir dizi projesinden çekildiğini duyurmuştu.

Gerekçe ise yakışıklı oyuncunun senaryoyu beğenmemesi gösterildi. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ da yine Budayıcıoğlu'nun bir başka projesinde yer almaktan son anda vazgeçti.

KADINA ŞİDDETTEN RAHATSIZ OLDULAR

Sıkı dostların arka arkaya aldığı bu kararlar ise dedikoduları alevlendirdi. İddiaya göre Tatlıtuğ ile Ulusoy, her iki yapımda da kadına şiddet içeren sahnelerin çok fazla olması nedeniyle projede yer almak istemedi.

HASTALARININ ÖZEL HAYATI ÜZERİNDEN...

Bir diğer iddiaya göreyse Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ, psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun son dönemde 'hastalarının özel hikayeleri üzerinden servet kazanıyor' eleştirilerinden rahatsız olup tepki çekmemek için böyle bir ayrılık kararı aldı.



