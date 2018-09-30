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Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi ertelendi! Sahneler çöpe gitti

DİZİ HABERLERİ  | 30.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy'un Netflix için çekilen Hakan: Muhafız (The Protector) dizisinin bazı sahneleri beğenilmedi ve bu nedenle yayın tarihi ertelendi

Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi ertelendi! Sahneler çöpe gitti

Uluslararası dijital platform Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız'ın (The Protector) başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü var.

Martta birinci sezon çekimlerine başlanan dizi, eylülde yayına girecekti. Ancak Netflix yetkilileri, yönetmen Can Evrenol'un çektiği ilk beş bölümü izleyip beğenmedi. Birçok sahne çöpe gitti. Bu gelişme Çağatay Ulusoy'un moralini bozdu.

Yeni yönetmen arayışına giren Netflix, Umut Aral ve Gönenç Uyanık'ta karar kıldı.

YAYIN TARİHİ DEĞİŞTİ
Bazı sahneler yeniden çekildi ve kurgulandı. Bu gecikmeden dolayı hem bütçe arttı hem de 'Hakan: Muhafız'ın eylül olarak duyurulan yayın tarihi ertelendi.

Ortaya çıkan işten memnun kalan Netflix, yapım şirketiyle ikinci bir Türk dizisi için görüşmelere başladı.

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Çağatay Ulusoy The Protector Hakan: Muhafız netflix

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