MAGAZİN

Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya yıllar sonra Netflix projesinde buluşuyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.12.2018 21:52 | Son Güncelleme

Adını Feriha Koydum dizisiyle Türk televizyon tarihine damga vuran Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya, Netflix projesiyle tekrar bir araya geliyor.

Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya yıllar sonra Netflix projesinde buluşuyor!

Yayınlandığı dönemde büyük etki yaratan, Adını Feriha Koydum'un başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya yıllar sonra tekrar bir araya geliyor.

İLK TÜRK FİLMİ İÇİN ANLAŞTI
The Protector (Muhafız) dizisi için Çağatay Ulusoy ile anlaşan Netflix, bu kez Ulusoy'la Hazal Kaya'yı bir araya getiren proje üzerine çalışıyor. Netflix, ilk Türk filmi olma özelliğini taşıyan "Netflix The Original Movie" için Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya ile anlaştı.

NETFLİX PROJEYİ KABUL ETTİ
Hollywood'un en güçlü menajerlik şirketi United Talent Agancy" ile Engin Aykanat anlaşmıştı. Engin Aykanat , Çağatay ve Hazal ile olan film projesini sundu ve Netflix kabul etti.

KADRODA ANTHONY HOPKİN'S OLACAK
Filmin kadrosuna Anthony Hopkins'in de dahil olacağı gelen bilgiler arasında.

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