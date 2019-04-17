Çağdaş gösteri sanatları festivali başladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri tarafından bu yıl 8’inci kez düzenlenen ‘festival408’ 15 Nisan Pazartesi günü santralistanbul Kampüsü’nde başladı. Her gün başka bir sıra dışı durumun ‘çok normal’ karşılandığı günümüz çelişkilerinden yola çıkan festivalin açılışı Sanat Yönetmeni Merve Sıla Karakaya’nın ‘Gidilmeyen Bir Yoldan Gitmek’ başlıklı söyleşiyle gerçekleşti.

Festivalin ikinci gününde, Performans Sanatları öğrencileri mezuniyet gösterilerini sahneledi. Katılımcılar Buğra Can Şahin – Eserimin Adı: Benimsin, Buse Çetin - Bugün Yine Kendim Olamadım, Eren Durşen - Geçen Gün Oradaydım, Hakan Onat – Kimse, Yusuf Burak Kurtoğlu - Hiçbir şey, Burçin Aydınay –Toz, Meryem Dilara Şengül - Hatırlıyorum, Doğanalp Dulkadir – Ya Sonra Yoksa ve Su Lara Aslan – 200 Derecede 25 Dakika başlıklı hareket ve dans gösterileriyle unutulmaz bir gün geçirdi.

Koreografi, prodüksiyon, oyun yazımı, tanıtım ve pazarlama gibi her aşaması öğrenciler tarafından tasarlanan ve üretilen festivalin üçüncü günü Burcu Yılmaz’ın ‘Soundpainting’ atölyesinin ardından ‘Çoğunluk’ film gösterimi ve yönetmen Seren Yüce söyleşisi ile devam edecek. 18 Nisan Perşembe günü Mihran Tomasyan ile Doğaçlama Beden Atölyesi ve Rahmi G. Öğdül’ün ‘Çokluğun Dönüşü / Katabası̇s ve Anabası̇s: Bedenin Mekân İçindeki Serüvenleri’ sunumu ile tamamlanacak.