Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar? Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları İş İmkanları Nelerdir, Nerelerde Çalışır?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Yunanistan'ın resmi dili, edebiyatı ve eserleri ve kültürünü inceleyen filologlar yetiştiren akademik bir disiplindir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü, çağdaş Yunanca'yı temel dil becerilerini baz alarak öğreten ve kültürünü tanıtan üniversite bölümüdür. Bu bölümde Yunanistan'ın edebi eserleri incelenir, kültürü hakkında araştırma yapılır ve gelecek nesillere bu kültür ve birikimler aktarılır. Tüm bunlara ek olarak Yunanca yazma, okuma ve çeviri gibi konular kapsamlı bir şekilde ele alınır.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları, Çağdaş Yunan Dili ve bu dilde yazılmış olan eserleri inceler. Bunlara ek olarak Bosna Hersek kültürü üzerine çalışmalar yaparak, elde edilen bilgileri ve hakim olunan dili ilgili kitlelere aktarır. Çalıştıkları iş yerinde Yunanca eserleri inceleyerek araştırma yapar. Yapılan araştırmalar ile ilgili rapor hazırlar. Türkçe-Yunanca çeviriler yapar. Bu çeviriler yazılı olduğu gibi sözlü olarak da yapılır.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Mezunları İş İmkanları Nelerdir?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça fazladır. Kamuda çalışmak isteyen kişiler, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alması halinde devlet kurumlarında çalışabilmektedir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları kamuda olduğu gibi oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olan kişiler;

● Kültür ve Turizm Bakanlığı,

● Dışişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar,

● Turizm şirketleri,

● Yayınevleri,

● Televizyon kanalları,

● Akademisyenlik,

● Genel Kurmay Başkanlığı,

● Tercümanlık gibi alanlarda çalışabilmektedir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Mezunları Nerelerde Çalışır?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları hem özel sektörde hem de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir. Üniversiteyi başarı ile tamamlamış mezunlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, yayınevleri, turizm şirketleri ve televizyon kanallarında iş bulabilmektedir. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünden akademik kariyer yapmak isteyen kişiler yüksek lisans yaparak eğitim kurumlarında okutman olarak çalışabilmektedir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü, Edebiyat Fakültesi ve Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi kapsamında eğitim vermektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölüm, yalnızca dil puanı üzerinden öğrenci alımı yapmaktadır.

2019-2020 eğitim yılı YÖK verilerine göre Türkiye'de yalnızca 3 üniversitede Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü vardır. Bu üniversiteler, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'dir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite eğitimini bu bölüm üzerine almak isteyen kişiler için Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü dersleri;

● Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

● Türk Dili,

● Çağdaş Yunan Dili Grameri,

● Çağdaş Yunan Dili Dinleme Becerileri,

● Çağdaş Yunan Dili Konuşma Becerileri,

● Çağdaş Yunan Dili Sentaks,

● Erken Ortaçağ Balkan Tarihi,

● Geç Ortaçağ Balkan Tarihi,

● Türk Mitolojisi,

● Yunan Mitolojisi,

● Çağdaş Yunan Dilinde Yazma Becerileri,

● Eski Yunan Dili,

● Edebiyat Kuram ve Yöntemleri,

● Osmanlı Döneminde Balkanlar,

● Çağdaş Yunan Edebiyatında Roman,

● Çağdaş Yunan Yazılı Basın Çevirisi,

● İş Dünyası için Çağdaş Yunan Metin Çevirisi,

● Balkanlarda Türk Kültürü ve Edebiyatı,

● İngilizce,

● Avrupa Tarihi,

● Estetik ve Sanat Felsefesi,

● Çağdaş Yunanca Gelişim Evreleri

Bu dersler, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünün temel dersleridir. Bu dersler dışında öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Bu bölümden mezun olmak için tüm derslerin başarılı bir şekilde geçilmesi gerekir. Tüm dersleri geçen kişilere Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı lisans diploması verilir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünü Kimler Tercih Etmelidir?

Üniversitelerde bulunan bazı bölümleri okumak için yeterlilik ve özelliklere sahip olmak gerekir. Aksi takdirde meslek hayatınız boyunca mutsuz veya başarısız olma ihtimaliniz yüksek olacaktır. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü okuyan kişilerin de sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bunlar;

● Dikkatli olmalı,

● Sabırlı olmalı,

● İletişimi güçlü olmalı,

● Girişimci bir ruha sahip olmalı,

● Gelişime açık olmalı ve kendisini geliştirmeli,

● Genel kültür bilgisine sahip olmalı,

● Planlı çalışmalar yapabilmek ve düzenli olmalı,

● Sözel becerileri olmalı,

● Yabancı dil öğrenme isteği olmalı,

● Yunan kültürü ve diline karşı ilgi duymalı.



