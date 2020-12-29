Çağımızın en güçlü silahlarından biri olan hacker gruplarının isimlerini daha önce duydunuz mu? İşte dünyanın bir tık uzağında olan hacker grupları...

Kılık değiştirerek düşman hatlarının içine sızma ve casusluk yaparak bilgi toplama devri sona erdi. Casusların yerini globelleşen dünyayla beraber hackerlar aldı. Arkasında çok gizli güçlerin yer aldığı hacker grupları yıllar boyunca büyük ses getiren siber saldırılara imza attı. İşte en büyük hacker grupları ve yaptığı saldırılar... BUREAU 121 Kuzey Kore, dünyaya yaydığı teknoloji uzak çizgisinin aksine 1.800’den fazla bilgisayar korsanıyla dünyanın en büyük hacker grubuna sahiptir. Otomasyon Üniversitesi’nden seçilen bu ekip özenle kuruldu ve birçok büyük saldırıya imza attı. Özellikle Güney Kore bu ekibin saldırılarına maruz kalan bir numaralı hedef haline geldi. Bu ekip banka kayıtlarını yok etmesi ve cumhurbaşkanlığı sitesini çökertmesiyle ünlüdür. En bilinenlerinden biri de Sony'ye 15 milyon dolara mal olmuş saldırılarıdır. Bunla da kalmayıp Amerika'nın ulusal güvenlik kuvveti NSA'i hackleyerek 300 bin cihazı etkisiz hale getirerek 4 milyar dolarlık zarara neden oldular. CHAOS COMPUTER CLUB En eski hacker gruplarından biri olarak bilinen ekip “CCC” kısaltmasıyla tanınıyor. Almanların ağırlıkta olduğu bu grup agresif saldırılar yerine halkın ve basının takdir edeceği işler yapmayı tercih ediyor. Grup Almanya'nın federal posta ofisinin güvenlik sağlayıcısı tarafından fazlasıyla güvenli olduğu iddia edilen sistemini hackleyerek 134 bin Mark çalmayı başardılar ve ertesi gün parayı iade ettiler.

WİLD NEUTRON Morpho adıyla da tanınan grup 2011 yılından bu yana yatırım, teknoloji ve ilaç sektöründeki birçok firmanın sistemini çökertmesiyle biliniyor. Arkasında kimin olduğu ve desteklenen kaynağın bilinmediği grup yüksek bütçesiyle Microsoft, Apple, Facebook ve Twitter gibi sitelere özel olarak kurdukları yazılımlarla saldırdılar. Arkalarında iz bırakmayan ve birkaç kişilik bir grup oldukları düşünülen Morpho'nun en bilinen özelliği diğer korsanları çıldırtacak derecede üst düzey kod ve yazılım bilgileridir. SYRİAN ELECTRONİC ARMY Suriye'nin yanı sıra İran ve Hizbullah sempatizanlarının oluşturduğu bu grup yıllar içinde geniş alanlarda saldırılar gerçekleştirdi. Başlıca hedefleri ise batı dünyasının bilinen haber siteleri oldu, The Onion’a bir yazılımla saldıran grup şarşırtıcı bir işe imza attılar. Amerika’nın önemli basın organlarından biri olan AP’nin Twitter hesabının kıran grup, Obama'nın Beyaz Saray'da gerçekleşen patlamalarda yaralandığı hakkında tweet attılar. ANONYMOUS Dünya çapında en çok bilinen hacker gruplarından biriyle devam ediyoruz. 2003 yılında 4chan sitesinde organize olarak kurulan grup, üyelerinin tutuklanmasına rağmen gizliliğini korumayı başardı. Hatta dünya çapında kendisine ilk kez sempatisi besleyen bir kitle yaratan ilk hacker grubu, Direniş hareketleri, çocuk istismarı karşıtlığı, Bilim Kilisesi gibi eylemlere odaklandılar. Taktıkları Guy Fawkes (V for Vendetta) maskesiyle de adeta kahraman konumuna geldiler.