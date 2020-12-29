Çağımızın en güçlü silahlarından biri olan hacker gruplarının isimlerini daha önce duydunuz mu? İşte dünyanın bir tık uzağında olan hacker grupları...

Kılık değiştirerek düşman hatlarının içine sızma ve casusluk yaparak bilgi toplama devri sona erdi. Casusların yerini globelleşen dünyayla beraber hackerlar aldı. Arkasında çok gizli güçlerin yer aldığı hacker grupları yıllar boyunca büyük ses getiren siber saldırılara imza attı. İşte en büyük hacker grupları ve yaptığı saldırılar...
Kuzey Kore, dünyaya yaydığı teknoloji uzak çizgisinin aksine 1.800’den fazla bilgisayar korsanıyla dünyanın en büyük hacker grubuna sahiptir. Otomasyon Üniversitesi’nden seçilen bu ekip özenle kuruldu ve birçok büyük saldırıya imza attı. Özellikle Güney Kore bu ekibin saldırılarına maruz kalan bir numaralı hedef haline geldi. Bu ekip banka kayıtlarını yok etmesi ve cumhurbaşkanlığı sitesini çökertmesiyle ünlüdür. En bilinenlerinden biri de Sony'ye 15 milyon dolara mal olmuş saldırılarıdır. Bunla da kalmayıp Amerika'nın ulusal güvenlik kuvveti NSA'i hackleyerek 300 bin cihazı etkisiz hale getirerek 4 milyar dolarlık zarara neden oldular.
En eski hacker gruplarından biri olarak bilinen ekip “CCC” kısaltmasıyla tanınıyor. Almanların ağırlıkta olduğu bu grup agresif saldırılar yerine halkın ve basının takdir edeceği işler yapmayı tercih ediyor. Grup Almanya'nın federal posta ofisinin güvenlik sağlayıcısı tarafından fazlasıyla güvenli olduğu iddia edilen sistemini hackleyerek 134 bin Mark çalmayı başardılar ve ertesi gün parayı iade ettiler.
Morpho adıyla da tanınan grup 2011 yılından bu yana yatırım, teknoloji ve ilaç sektöründeki birçok firmanın sistemini çökertmesiyle biliniyor. Arkasında kimin olduğu ve desteklenen kaynağın bilinmediği grup yüksek bütçesiyle Microsoft, Apple, Facebook ve Twitter gibi sitelere özel olarak kurdukları yazılımlarla saldırdılar. Arkalarında iz bırakmayan ve birkaç kişilik bir grup oldukları düşünülen Morpho'nun en bilinen özelliği diğer korsanları çıldırtacak derecede üst düzey kod ve yazılım bilgileridir.
Suriye'nin yanı sıra İran ve Hizbullah sempatizanlarının oluşturduğu bu grup yıllar içinde geniş alanlarda saldırılar gerçekleştirdi. Başlıca hedefleri ise batı dünyasının bilinen haber siteleri oldu, The Onion’a bir yazılımla saldıran grup şarşırtıcı bir işe imza attılar. Amerika’nın önemli basın organlarından biri olan AP’nin Twitter hesabının kıran grup, Obama'nın Beyaz Saray'da gerçekleşen patlamalarda yaralandığı hakkında tweet attılar.
Dünya çapında en çok bilinen hacker gruplarından biriyle devam ediyoruz. 2003 yılında 4chan sitesinde organize olarak kurulan grup, üyelerinin tutuklanmasına rağmen gizliliğini korumayı başardı. Hatta dünya çapında kendisine ilk kez sempatisi besleyen bir kitle yaratan ilk hacker grubu, Direniş hareketleri, çocuk istismarı karşıtlığı, Bilim Kilisesi gibi eylemlere odaklandılar. Taktıkları Guy Fawkes (V for Vendetta) maskesiyle de adeta kahraman konumuna geldiler.
İran’da çalışan hackerlar aslında Tarh Andihan ve Ajax adından iki farklı grup çerçevesinde toplanmışlardır. Ülkesinin ve nükleer silahlarının güvenliğini sağlamak adına siber alandaki yetkinliğini arttırma amacıyla girişimlerde bulundular. Güney Kore, Sudi Arabistan ve Pakistan gibi ülkelerin hava yolu geçiş sistemleri kırarak insanların kişisel bilgilerini ele geçiren grup, petrolden telekomünikasyona pek çok endüstriye de saldırdı.
Rusya ve Doğu Avrupa tarafından desteklendiği iddia edilen grup, Amerika'da ve Avrupa'daki enerji endüstrisini, elektrik şebekelerini ve diğer kontrol sistemlerini koruması için geliştirilmiş bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.
APT yani 'geliştirilmiş kalıcı tehditler' grubunun Rusya kökenli destekçilerinin olduğu öne sürülüyor. Grubun hedefleri arasında ise NATO, Polonya ve Gürcistan devletinin siteleri, Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı gibi sistemler yer aldı.
Listemize bir başka Uzak Doğu ülkesi ile devam ediyoruz. Çin 2015'te bir siber savunma ekiplerinin olduğunu kabul etse de aslında hacker grubunu reddetmişti. Çin tarafından desteklendiği söylenen bu grup 2006-2011 yılları arasında 70 global şirketi, hükumetleri ve kar amacı olmayan organizasyonları hedef alarak sistemlerinden bilgi çaldı. Hatta bir başka iddia da ekibin 2014 yılında İsrail'in sistemlerine girerek, füze savunma sistemi hakkında sayısız bilgi çaldığıdır.
Ayyıldız Tim 2002 yılında Yeni Zelanda'da kuruldu. Grup ismini Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın internet sitesini hackleyerek duyurdu ve diğer ülkelerin sistemlerine, resmi sitelerine ve veritabanlarına saldırmayı sürdürdü.
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