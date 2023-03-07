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Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! 'Deprem anında hayatta kalmak için...'

07.03.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'de hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Çağla ile Yeni Bir Gün programına bugün Dönüştürücü Doğal Nefes Eğitmeni Neslihan Yavuzcan konuk oldu. Özellikle depremin getirdiği psikolojik yükü azaltmak için doğru nefes almanın öneminin vurgulandığı canlı yayında duygu dolu anlar yaşandı.

Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! 'Deprem anında hayatta kalmak için...'

Çağla Şıkel'ın sunumu ile ekrana gelen 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programında bugün ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından doğru nefes almanın önemi konuşuldu.

Dönüştürücü Doğal Nefes Eğitmeni Neslihan Yavuzcan canlı yayında denge nefesine dair merak edilenleri anlattı ve duygu dolu anlar yaşandı.

'Depremzedelerin nefes alıp verişleri terse dönmüş' sözleri ile dikkat çeken Neslihan Yavuzcan, 'Deprem anında insanlar şoka giriyor işte tam o noktada önce bir nefes alıp kendimizi odaklamamız lazım. Ne yapmalıyım? Nasıl ulaşbilirim? diye düşünmemiz gerekir' dedi.

'Göçük altında kaldıysak nasıl hayatta kalabilirim? diye düşünmemiz gerekir, eğer kurtulduysak hayata dair sorumluluklarımızı almamız için harekete geçmeliyiz' diyerek nefes almanın önemini vurguladı.

Nefes terapisi ile depremin getirdiği psikolojik yükü azaltmanın mümkün olduğu söyleyen Yavuzcan canlı yayında dengeli nefes egzersizinin nasıl yapıldığı gösterdi.

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DENGE NEFESİ NASILDIR?

Çağla Şıkel'in 'Denge nefesi nasıldır?' sorusunun üzerine Neslihan Yavuzcan 'Mervecim geliyor musun? diyerek seslendi ve ünlü sunucu şaşkınlığını gizleyemedi.

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Korku dönemlerinde rahatlamamızı sağlayacak olan denge nefesinde tonlama yaparak nefes almaya devam etmemiz gerekiyor.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Neslihan Yavuzcan'ın Merve'ye uyguladığı denge nefesi egzersizinde duygusal anlar yaşandı. Yavuzcan'ın 'Gücümü affediyorum, kızgınlığımı affediyorum. Ben güvendeyim. Olanı olduğu gibi kabul ediyorum. Yaşamda güven içerisindeyim. Kökleniyorum ve hizalanıyorum. Gücümü hatırlıyorum' şeklindeki telkinleri esnasında Merve ve Çağla Şıkel gözyaşlarını tutamadı.

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