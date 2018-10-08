Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Ünlü model Çağla Şıkel, sosyal medya hesabı Instagram'dan sadece rimel sürdüğü fotoğrafını paylaştı. Bir erkek kullanıcının fotoğrafa "Türk kadını bakımlı olsa aldatmazdık" diyerek yorum yapması ise hem diğer kadın takipçilerini hem de Çağla'yı sinirlendi.

YouTube'da kişisel bakım, sağlıklı yaşam ve moda hakkında videolar çeken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine doğru bakımla cildinin nasıl sağlıklı olduğunu paylaştı.

Şıkel'i takip eden bir kullanıcı ise "Bu yaşta böyle bir güzellik her eve lazım. Keşke her Türk kadını senin gibi bakımlı ve güzel olsa. O zaman bizde hatunları aldatmayız" yorumunu yaptı.

Takipçisinin yaptığı çirkin yorum karşısında sinirlenen Çağla, "Keşke sizde bu kadar ayı olmasaydınız" diyerek ateş püskürdü.



