Çağla Şıkel'den havuz pozu! 'Boy veriyorum'

Bodrum'da \u00e7ocuklar\u0131yla birlikte tatil yapan \u00c7a\u011fla \u015e\u0131kel'den esprili bir payla\u015f\u0131m geldi. 1,80 boyunda olan \u015e\u0131kel, havuzda \u00e7ekilen bir pozunu "Boy veriyorumdur" notuyla payla\u015ft\u0131.\n\n\u00dcnl\u00fc modelin payla\u015f\u0131m\u0131 160 binden fazla be\u011feni ald\u0131.\n\u00d6zel kul\u00fcbe bile yapt\u0131lar! Gece-g\u00fcnd\u00fcz silahlarla n\u00f6bet tutuyorlarY\u0131ld\u0131z Tilbe'den bikinili yaz pozu!T\u00fclin \u015eahin'den hamilelik payla\u015f\u0131m\u0131
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