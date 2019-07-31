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Çağla Şıkel'den havuz pozu! 'Boy veriyorum'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 31.07.2019 02:36 | Son Güncelleme

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, havuzda çekilmiş bir fotoğrafını "Boy veriyorumdur" notuyla paylaştı.

Çağla Şıkel'den havuz pozu! 'Boy veriyorum'

Bodrum'da çocuklarıyla birlikte tatil yapan Çağla Şıkel'den esprili bir paylaşım geldi. 1,80 boyunda olan Şıkel, havuzda çekilen bir pozunu "Boy veriyorumdur" notuyla paylaştı.

cagla

Ünlü modelin paylaşımı 160 binden fazla beğeni aldı.

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