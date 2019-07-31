Çağla Şıkel'den havuz pozu! 'Boy veriyorum'

Bodrum'da çocuklarıyla birlikte tatil yapan Çağla Şıkel'den esprili bir paylaşım geldi. 1,80 boyunda olan Şıkel, havuzda çekilen bir pozunu "Boy veriyorumdur" notuyla paylaştı.

Ünlü modelin paylaşımı 160 binden fazla beğeni aldı.



