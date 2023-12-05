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  4. Çağla Şıkel'in dişleri sosyal medyanın diline düştü! Son haline yorum yağdı

Çağla Şıkel'in dişleri sosyal medyanın diline düştü! Son haline yorum yağdı

05.12.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel, son olarak bu sene 49'uncusu gerçekleşen Pantene Altın Kelebek ödül töreninde karşımıza çıktı. Şıkel, Cem Devran ile birlikte sunduğu geceye şıklığıyla damga vurdu. Törenden pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü ismin dişleri sosyal medyanın diline düştü. Şıkel'in son haline yorum yağdı..

Geçtiğimiz günlerde 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek ödül töreninde, her sene olduğu gibi bu sene de Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunumuyla ödüller sahiplerini buldu. Gecede sunucu Çağla Şıkel, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Çağla Şıkel 1

Özel gece için iki tane elbise giyen ünlü ismin elbise tercihleri de çok beğenildi. Altın Kelebek Ödül gecesinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel'in son pozları olay oldu.

Çağla Şıkel 2

Çağla Şıkel'in imaj değişikiği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Her geçen yıl yaş alsa da düzgün fiziğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü model, tavşan diş modasına uydu.

Çağla Şıkel 3

Hayranları, Çağla Şıkel'in tercih ettiği elbiseleri çok beğenirken yeni imajını pek beğenmedi.

Çağla Şıkel 4

Ünlü ismin son haline; 'Dişlerine neden bunu yaptın?', 'Dişlerini eski haline döndür', 'Ön dişlerinize ne oldu?', 'Dişler hiç ama hiç olmamış', 'Eski halin daha güzeldi' yorumlar yapıldı.


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