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Çağla Şıkel'in paylaşımı olay oldu! Kaslarını sergiledi

01.02.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Çağla Şıkel'in paylaşımı olay oldu! Kaslarını sergiledi

Geçtiğimiz ay koronavirüs aşısı için gönüllü olan ve virüse yakalandığı iddiasıyla gündeme gelen manken ve sunucu Çağla Şıkel, karantinada sporu aksatmıyor.

Fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, formunu spora borçlu. İki çocuk annesi Şıkel, paylaştığı fotoğraflarla da takipçilerini spora teşvik ediyor.

Son olarak karın kaslarını sergileyen Şıkel'in gönderisi kısa sürede 87 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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Aralık ayında koronavirüs aşısı için gönüllü olan Şıkel, pozitif bir vaka ile temas halinde bulununca soluğu hastanede almıştı.

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Faz 3 gönüllüsü olarak coronavac aşısı olan ve ardından koronavirüs testi yaptıran ünlü manken, sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.

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