MAGAZİN

Çağla Şıkel'ın taksiciyle 3 TL kavgası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2018 12:38 | Son Güncelleme

Bodrum'da çocukları ve annesiyle tatil yapan Çağla Şıkel, taksicinin kendisinden fazla ücret istemesiyle çileden çıktı!

Çağla Şıkel'ın taksiciyle 3 TL kavgası!

Ailesiyle tatil için geçtiğimiz günlerde Bodrum'a giden Çağla Şıkel, taksiciyle tatsız bir olay yaşadı. Annesi Asuman Şıkel, oğulları Uzay ve Kuzey ile önceki gün Göltürkbükü'nde kaldığı otelden taksiye binen 39 yaşındaki sunucu, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Flamm Beach'e gitti.

AZARLAYIP TAKSİDEN İNDİ

Ünlü modelle ailesi beach'e vardığında taksimetrede 12 lira yazmasına rağmen taksici iddiaya göre 15 lira istedi. Taksicinin fazla ücret istemesi üzerine Şıkel'in duruma itiraz ettiği öğrenildi.

Şıkel, "Ben sonuçta şoförüm. Bana 15 lira almam söylendi" diyerek fazladan 3 lira talep eden taksiciye çıkıştı. "Taksimetrede yazanı görüyoruz. Kafanıza göre ücreti mi artırıyorsunuz?" diyerek sinirlenen Şıkel'in 12 liralık taksi parasını ödeyip şiddetle araçtan indiği öğrenildi.

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Çağla Şikel Çağla Şıkel taksi

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