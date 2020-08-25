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Çağla Şikel sosyal medyayı salladı! 'Çağla Şikel ve yeni sevgilisi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 08:59 | Son Güncelleme

Kısa bir süre öncesine kadar çocuklarıyla tatilde olan Çağla Şikel, İstanbul dönüşü yoğun bir temponun içerisine girdi. Tüm bu koşturma içerisinde sosyal medya paylaşımlarını da aksatmayan Şikel, yine eğlenceli bir kareye imza attı.

Çağla Şikel sosyal medyayı salladı! 'Çağla Şikel ve yeni sevgilisi'

İki çocuğunun babası Emre Altuğ ile boşandıktan sonra adı yeni bir erkekle anılmayan Çağla Şikel sosyal medya hesabından esprili bir paylaşıma imza attı. Neredeyse kendi boyunu geçen oyuncak bir ayı ile poz veren Çağla Şikel, bu kareyi takipçileriyle “Çağla Şikel ve yeni sevgilisi” notuyla paylaştı.

Şikel’in bu eğlenceli göndermesine takipçilerinden çok sayıda yorum gelirken, Şikel de bu yorumları yanıtsız bırakmadı.

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Başarılı isim fotoğrafına gelen ‘Enişte de pek bir tatlıymış, sonunda kendine göre birini bulmuş ayı olmasaydı iyiydi’ şeklindeki yorumlara da gülümseyerek yanıt verdi.

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