Çağla Şikel sosyal medyayı salladı! 'Çağla Şikel ve yeni sevgilisi'

İki çocuğunun babası Emre Altuğ ile boşandıktan sonra adı yeni bir erkekle anılmayan Çağla Şikel sosyal medya hesabından esprili bir paylaşıma imza attı. Neredeyse kendi boyunu geçen oyuncak bir ayı ile poz veren Çağla Şikel, bu kareyi takipçileriyle “Çağla Şikel ve yeni sevgilisi” notuyla paylaştı.

Şikel’in bu eğlenceli göndermesine takipçilerinden çok sayıda yorum gelirken, Şikel de bu yorumları yanıtsız bırakmadı.

Başarılı isim fotoğrafına gelen ‘Enişte de pek bir tatlıymış, sonunda kendine göre birini bulmuş ayı olmasaydı iyiydi’ şeklindeki yorumlara da gülümseyerek yanıt verdi.

