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Çağla Şıkel takipçisinin 'Kırbaç fantezisi' sorusunu yanıtladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:32 | Son Güncelleme

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına yapılan 'Kırbaç fanteziniz mi var?' sorusuna esprili bir şekilde yanıt verdi. Çağla Şıkel takipçisine 'Hayır tam olarak o sizin fanteziniz' yanıtını verdi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Çağla Şıkel, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, "Kırbaç fanteziniz mi var?" yorumunu yapan takipçisine yanıt verdi. Ünlü isim, "Çağla Hanım merak ettim de, neden defileye kırbaç ile çıktınız? Acaba yoksa o kırbaç ile bazı fanteziler mi yapıyordunuz?" diye soran takipçisine yanıt verdi.

"TAM OLARAK O SİZİN FANTEZİNİZ"

Kısa süre önce sağlık sorunları yaşayan ve bir süre hastanede bir süre tedavi gören Çağla Şıkel takipçisine "Hayır tam olarak o sizin fanteziniz" yanıtını verdi. Şıkel'in bu yanıtına hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.

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Ünlü model, bir defileye elinde kırbaç ile çıkmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel kırbaç

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