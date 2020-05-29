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Çağla Şıkel: Tatil düşünmüyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 15:39 | Son Güncelleme

Manken Çağla Şıkel, önceki gün Ulus’ta mutfak alışverişi yaparken görüntülendi.

Çağla Şıkel: Tatil düşünmüyorum

Çocukları Kuzey ve Uzay’ın izinli saatlerde yürüyüş yaptıklarını belirten Çağla Şıkel, "Güzel bir gündü. Zaten hiç evde sıkılmıyorlar, zorla çıkardım. Bizim ev bayağı bir eğlenceli, keyfimiz yerinde. Gerçekten zorla çıkardım. 'Hava alalım, bahçede falan' dediler. Şimdi eve döneceğiz" şeklinde konuştu.

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"EN GÜVENLİ YER NERESİ OLACAKSA..."

Tatil planı yapmadıklarını söyleyen Şıkel, "Açıkçası uzun bir süre çalışıyor olacağım. İşim olmasa bile tatil planı düşünmüyorum. En güvenli neresi olacaksa, çocuklarım için orada olacağım. Evse ev, bu annemin eviyse annemin evi, neresi olursa orası, fark etmez yani. Dolayısıyla bir hayalimiz yok bu seneyle ilgili" dedi. Evine misafir kabul etmediğini vurgulayan ünlü model, "Çocuklar önemli her şeyden önce. Aile içerisinde olan iki kişi; annem ve ablam, onun dışında kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"BİNLERCE KEZ ŞÜKREDİYORUM"

Karantina günlerinde hiçbir şeyi özlemediğini dile getiren Şıkel, "Sağlıklıyız, iki elimiz ve ayağımız hala var. Yaşamaya devam ediyoruz. Her şeyden önce bunun için binlerce kez şükrediyorum. Bazı zevk ve lükslerimizden geri kaldık tabii ki, sadece çalışamayanlar için bunları söylemiyorum. Çalışamamak çok kötü bu dönemde. Bu dönemde çalışan nadir insanlardanım ve çok, çok şanslıyım. Bu dönem de geçecek, böyle düşünelim ve hayatın tadını çıkarmaya bakalım. Yoksa 'bu bitsin gitsin' derseniz bitmeyecek. Her günün tadını çıkarmak bizim elimizde, ben çocuklarımla öyle yapıyorum" şeklinde konuştu.

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