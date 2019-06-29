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Çağla Şıkel: Tepeden ışık gelince korkunç çıkıyoruz

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

Bodrum tatilinde bikini yerine mayo tercih eden Çağla Şıkel, bu tercihinin nedenini açıkladı.

Çağla Şıkel: Tepeden ışık gelince korkunç çıkıyoruz

Güzelliğe ve bakıma çok düşkün biri olduğunu belirterek sözlerine başlayan Çağla Şıkel, “YouTube kanalında güzellik ve bakım üzerine paylaşımlara devam ediyorum. İnsanları bilgilendirmek için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta insanlara hizmet ediyorum ve bu benim görevim. Bazen bana ‘kalıcı ruj bulur musun?’ diyorlar. Çıkıp buluyorum. Onların isteği üzerine çarşı gezdiğim çok oldu” şeklinde konuştu.

Tatil için yazlığa gideceğini söyleyen ünlü manken, “Çocuklarla çok tatil olmuyor. Onların yüzme dersleri var. Bu sene futbol istediler futbola koşturacağız. 1,5 ay tatilim var. Sonra yeni yayın dönemi için hazırlıklara başlayacağım” dedi.

Çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte gittiği çadır kampını anlatan Şıkel, “Çok güzel bir deneyim oldu. Çok heyecanlı gittik. Sanki 40 yıldır çadırda kalıyor gibiydik. Kocaman bir çadırımız var. Hava nemli olunca su damlıyor. Biraz daha tekniği geliştirmek lazım” ifadelerini kullandı.

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'KABURGALARIM, DAMARLARIM MEYDANDA'

Bodrum tatilinde bikini yerine mayo tercihi çok konuşulan Çağla Şıkel, bu yöndeki sorular üzerine, “İnsanın zevkleri değişiyor. Bir de tepeden ışık geldiği zaman hepimiz korkunç çıkıyoruz. Belim çok ince olduğu için bütün kaburgalarım, damarlarım özellikle doğumdan sonra meydandalar. O yüzden bu sene biraz daha mayo tercih ediyorum” açıklamasında bulundu.

'ALİŞAN'IN İYİ BABA OLACAĞI BELLİYDİ'

Ünlü manken, yakın dostu Alişan’la ilgili sorulan “Babalığını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna, “Alişan’ın yeğenleri doğduğu zaman şefkatinden ve ilgisinden iyi bir baba olacağı belliydi. Sevgili, ilgili ve komik bir baba oldu. Belki en kısa zamanda bir çocuk daha yaparlar. Ben yaparlar diye düşünüyorum” cevabını verdi. (Ayaklıgazete.com)

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Çağla Şikel magazin

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