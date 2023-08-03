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Çağla Şıkel yine buzlu suya girdi! "İnsanlar geçim derdinde..." yorumuna tepkisiz kalmadı

03.08.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu, sunucu ve model Çağla Şıkel buz dolu kovaya girince gündem olmuştu. Bu deneyimi bir kez daha yineleyen Şıkel'e yorum yağdı. Bir kişi ünlü modele İnsanlar geçim derdinde..." diyerek eleştiri de bulununca Çağla Şıkel dayanamadı.

Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden olan iki oğlu Uzay ve Kuzey ile İzmir Alaçatı'da tatilin keyfini çıkartıyor. Birlikte çıkmış oldukları anne ve oğul tatilinde sosyal medya hesabını da ihmal etmeyen Çağla Şıkel son olarak bir korkusunun üzerine gitmesiyle gündeme geldi.

Uzun zamandır soğuk korkusundan kurtulmak ve soğukla yüzleşmek için hazırlanan Çağla Şıkel bu durum için bir süredir kendisini mental olarak da hazırladığını söyledi. Soğuk ile yüzleşen ve buz dolu fıçıya girdiği anları paylaşan Şıkel çocuklarına da bu deneyimi yaşattı.

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Şıkel'e destek kadar eleştiriler de vardı. Bir takipçi mankene "İnsanlar geçim derdinde evine ekmek götürmek peşindeyken paranın vermiş olduğu şımarıklıktan başka bir şey değil" diyerek eleştiri de bulundu.

Çağla Şıkel ise bu yoruma tepkisiz kalmadı ve "Para? Şımarıklık? Ücret alınmıyor bu deneyimden" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Oyuncu anne

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