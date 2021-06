Çağlar Ertuğrul’dan teşkilat dizisinden ayrılık iddiaları üzerine imalı paylaşım

Milli İstihbarat Teşkilatı destekli bir dizi olarak da anılan Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul çok başarılı bir performans ortaya koyuyor. Reytingleri yüksek giden diziyle ilgili dün ortaya atılan bir iddia dizinin hayranlarını çok üzdü.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ortaya atılan bir iddiada dizinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul’un yapım şirketinin kendisine verilen sözleri gerçekleştirmediği için diziden ayrılmaya karar verdiği duyuruldu. İddialara göre sezon finalinin ardından diziden ayrılmak istediğini söyleyen oyuncuyu ikna çabalarının sürdüğü belirtiliyordu. Dizinin kilit isimlerinden Çağlar Ertuğrul hakkında ortaya atılan iddialar hayranlarını tedirgin etti.

İMALI PAYLAŞIM

Çağlar Ertuğrul da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda önemli bir mesaj verdi. Oyuncu hesabından paylaştığı ve The Wolf Of Wall Street filminden alıntılanan GIF’te, filmin başrol oyuncusu Leonardo Di Caprio “I’m not fuckin’ leaving”, Türkçe anlamıyla “ayrılmıyorum” diyordu.