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Çağrı atakan neden elendi? neden diskalifiye oldu

24.04.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmasında bir yarışmacı daha sakatlığı nedeni ile diskalifiye edildi. Ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan, yaşadığı sakatlık nedeni ile Survivor'dan çekilmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Çağrı Atakan göz yaşlarını tutamadı. İşte, ayrıntılar...

Çağrı atakan neden elendi? neden diskalifiye oldu

Survivor 2021 yarışmasında bir diskalifiye daha gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından acil durum konseyinde yapılan açıklamanın ardından ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan Survivor'dan sakatlığı nedeni ile elendi. İşte, detaylar...

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Çağrı Atakan, Survivor 2021 ünlüler takımında yer alıyordu. Çağrı Atakan, dizindeki sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etti. Survivor Çağrı, 22 Nisan'da ekrana gelen Survivor'ın son bölümdeki ada konseyinde sakatlığının açıklanması ve yarışmadan ayrılmasıyla gözyaşlarına boğuldu.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Çağrı Atakan
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