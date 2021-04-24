Çağrı atakan neden elendi? neden diskalifiye oldu

Survivor 2021 yarışmasında bir diskalifiye daha gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından acil durum konseyinde yapılan açıklamanın ardından ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan Survivor'dan sakatlığı nedeni ile elendi. İşte, detaylar...

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Çağrı Atakan, Survivor 2021 ünlüler takımında yer alıyordu. Çağrı Atakan, dizindeki sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etti. Survivor Çağrı, 22 Nisan'da ekrana gelen Survivor'ın son bölümdeki ada konseyinde sakatlığının açıklanması ve yarışmadan ayrılmasıyla gözyaşlarına boğuldu.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.



