Çağrı cihazı nedir, ne işe yarar? Çağrı cihazı nasıl çalışır?

Günümüzde kullanılan akıllı cep telefonlarının ilk versiyonları ortaya çıkmadan çağrı cihazlarından yararlanıldığı görülür. Bu telekomünikasyon ürünleri sayesinde sesli veya yazılı iletiler çağrı ağı üzerinden farklı abonelere aktarılır. Yapısal özellikleri sayesinde sağlık, güvenlik ve askeriye gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan çağrı cihazları pager şeklinde de adlandırılır. Bu cihazların nasıl işlev gördüğü ve zaman içerisinde hangi özellikleri bakımından geliştiği ise detaylı olarak incelenmesi gereken hususlardandır.

Çağrı cihazı nedir?

Diğer adı pager olarak belirtilen çağrı cihazı, hem alfanümerik hem de sesli mesajları alıp görüntülemeye yarayan kablosuz bir üründür. Bu telekomünikasyon cihazının patenti ise 1949’da Alfred J. Gross tarafından alınmıştır. Pager adlı kablosuz ürünün Motorola tarafından ilk defa piyasaya sürülmesi 1956 senesini bulmuştur. Çağrı cihazlarının, piyasaya sürülmeleriylee birlikte özellikle yöneticiler ve hastane personelleri tarafından yaygın olarak kullanıldığı görülür. Ardından kendisine gelen aramaları ve sesli mesajları anlık olarak takip etmek isteyen pek çok kişi pager cihazından yararlanmaya başlamıştır.

Çağrı cihazı ne işe yarar?

Pager isimli cihazların temel işlevi, internet bağlantısı olmadan çalışarak kişiye gelen alfanümetik ve sesli mesajları algılamaktır. Dolayısıyla bu telekomünikasyon ürününün çalışma prensibinde çağrı ağı bulunur. Özellikle cep telefonlarının henüz kullanıcılarıyla buluşmadığı dönemde bu ürünler sayesinde yazılı ve sesli mesaj iletilmiştir. Çağrı ağı üzerinden bir kişiye mesaj bırakılmasını sağlayan cihazlar; hastanelerde, iş yerlerinde, acil servislerde ve güvenlik alanında yaygınlaşmıştır.

Taşınabilir çağrı cihazı özellikleri incelendiği takdirde ürünlerin eski modelleriyle yalnızca kısa sayısal mesajların iletildiği görülür. Yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde ise pager modelleri çeşitlenerek, metin tabanlı ve sesli mesajların iletilmesini sağlamışlardır. Cihazı kullanan bir kişi öncelikle operatöre bağlanarak abonenin numarasını veya ismini aktarır. Ardından alıcıya gönderilecek olan mesajın iletilmesi mümkündür.

Çağrı cihazı patlaması nedir?

Farklı markalar tarafından üretilen pager cihazlarının belirli özelliklerle geliştirildiği görülür. Örneğin; askeri çağrı cihazlarında yüksek veya düşük ısıya dayanıklılık, toz ve su geçirmeme özelliği, uzun süre dayanan şarj mevcuttur. Ancak her üründe olduğu gibi telekomünikasyon cihazlarının da belirli güvenlik açıkları bulunabilir. Bu nedenle teknolojik cihazların nasıl bir güvenlik tehdidi oluşturabildiği üzerine bilgi verilmelidir.

17 Eylül 2024'te ise Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu yine hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutmuştur. Öte yandan, ilgili saldırılarda cihazların içerisine önceden patlatıcı yerleştirildiği iddia edilmiştir.