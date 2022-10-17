Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Çakallarla Dans 6 filminin resmi afişi yayınlandı! Kadroya yeni oyuncular katıldı

Çakallarla Dans 6 filminin resmi afişi yayınlandı! Kadroya yeni oyuncular katıldı

17.10.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2010 yılında ilk filminin yayınlanmasından bu yana 12 yıldır devam eden “Çakallarla Dans” film serisinin altıncı halkası 2 Aralık’ta sevenleriyle buluşacak. Çakallarla Dans 6 filmi karakterlerin Yunanistan’daki Kos adasındaki macerasını konu alacak.

Çakallarla Dans 6 filminin resmi afişi yayınlandı! Kadroya yeni oyuncular katıldı

Türk sinemasının en uzun soluklu film serilerinden biri olan "Çakallarla Dans"ın altıncı filminin resmi afişi yayınlandı. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz’ı yeniden bir araya getiren, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı “Çakallarla Dans 6”, 2 Aralık’ta vizyona girecek.

Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Boran Kuzum’un paylaştığı “Hazine” filminin fragmanı yayınlandıBaşrollerini Çağlar Çorumlu ve Boran Kuzum’un paylaştığı “Hazine” filminin fragmanı yayınlandı

YENİ İSİMLER KATILDI

kapak afiş

Senaryosunda Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası taşıyan Çakallarla Dans 6 filminin Yunanistan maceralarını anlattığı son halkasının oyuncu kadrosuna Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan gibi isimler de katıldı.

Barış Akarsu’nın hayatını anlatan “Barış Akarsu Merhaba” filminin afişini sevenleri seçti! Vizyon tarihine geri sayım başladıBarış Akarsu’nın hayatını anlatan “Barış Akarsu Merhaba” filminin afişini sevenleri seçti! Vizyon tarihine geri sayım başladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fragmanı bile yetti! Kahkaya tufanı yaratacakFragmanı bile yetti! Kahkaya tufanı yaratacak
Lafta bırakmadı! ABD kongre adayı cinsel içerikli filmde oynadıLafta bırakmadı! ABD kongre adayı cinsel içerikli filmde oynadı
Pozuyla mest etti! Bikinisinin altı küçük gelince...Pozuyla mest etti! Bikinisinin altı küçük gelince...
Anahtar Kelimeler:
İlker Ayrık Şevket Çoruh Timur Acar çakallarla dans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü güreşçi elbisesinin azizliğine uğradı! Göğüsleri açılınca..

Ünlü güreşçi elbisesinin azizliğine uğradı! Göğüsleri açılınca..

Bir gören bir daha baktı! İç çamaşırlarıyla otobüse binince...

Bir gören bir daha baktı! İç çamaşırlarıyla otobüse binince...

'Bugün ne yiyorsun paşam?' başlığıyla yayıldı

'Bugün ne yiyorsun paşam?' başlığıyla yayıldı

Cinsel yayınlar yapması için tehdit edildiğini söyledi

Cinsel yayınlar yapması için tehdit edildiğini söyledi

İlginizi Çekebilir

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.