Çakallarla Dans 6 filminin resmi afişi yayınlandı! Kadroya yeni oyuncular katıldı

Türk sinemasının en uzun soluklu film serilerinden biri olan "Çakallarla Dans"ın altıncı filminin resmi afişi yayınlandı. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz’ı yeniden bir araya getiren, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı “Çakallarla Dans 6”, 2 Aralık’ta vizyona girecek.

YENİ İSİMLER KATILDI

Senaryosunda Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası taşıyan Çakallarla Dans 6 filminin Yunanistan maceralarını anlattığı son halkasının oyuncu kadrosuna Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan gibi isimler de katıldı.



