Barış Akarsu’nın hayatını anlatan “Barış Akarsu Merhaba” filminin afişini sevenleri seçti! Vizyon tarihine geri sayım başladı

Katıldığı bir ses yarışmasıyla birinci olduktan sonra Anadolu rock müziğinin sevilen sanatçılarındna biri olan Barış Akarsu, 28'inci doğum günü olan 29 Haziran 2007'de Bodrum yolunda trafik kazası geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede 5 gün kaldığı yoğun bakımın ardından yaşamını yitirmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden ünlü sanatçının hayatı beyaz perdeye uyarlanacak. 18 Kasım’da vizyona girmesi beklenen filmin afişi sosyal medya hesabında 5 bin üzerinde kişinin katılımıyla belirlendi.

23 ÜLKEDE DAHA GÖSTERİME GİRECEK

Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz’ın canlandırdığı filmde; Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol da rol aldı. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, filmde Akarsu’nun şarkılarını da seslendirecek.

18 Kasım 2022’de Türkiye’nin yanı sıra 10 Avrupa, 10 Ortadoğu ülkesi, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan’da gösterime girecek filmin müziklerini Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı.



