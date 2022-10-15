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  4. Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Boran Kuzum’un paylaştığı “Hazine” filminin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Boran Kuzum’un paylaştığı “Hazine” filminin fragmanı yayınlandı

15.10.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Canbert Yerguz'un üstlendiği filmin senaryosu Yerguz'un ve Burak Yerlikaya'nın imzasını yaşıyor. BKM imzasıyla çıkacak olan Hazine filminin fragmanı paylaşıldı. Türü kara komik olarak tanımlanan Hazine filmi ilginç konusuyla komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeye aday.

Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Boran Kuzum’un paylaştığı “Hazine” filminin fragmanı yayınlandı

Oyuncu kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaş ve Hasibe Eren gibi yıldız isimlerin yer aldığı filmin çekimleri Nevşehir'de gerçekleştirildi. Hazine filminin 4 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

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HAZİNE FİLMİNİN KONUSU

afiş

Devlet memuru olan Mesut, annesinin ölüm haberini alır ve cenazesine katılmak için yıllar önce ayrıldığı, doğup büyüdüğü kasabaya geri döner. Annesine karşı son görevini yerine getirmek için kasabaya gelen Mesut'un aklındaki tek şey, bir an önce İstanbul'a dönüp yarım kalan gönül meselesini tamamlamaktır. Ancak işler Mesut'un planladığı gibi gitmez ve düşündüğünden daha fazla köyde kalmak zorunda kalır. Bu sırada kardeşi Musa yüzünden bir define kazısına katılan Mesut, kendisini türlü maceraların içinde bulur.


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Anahtar Kelimeler:
Boran Kuzum Çağlar Çorumlu Şükran Ovalı
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