Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Boran Kuzum’un paylaştığı “Hazine” filminin fragmanı yayınlandı

Oyuncu kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaş ve Hasibe Eren gibi yıldız isimlerin yer aldığı filmin çekimleri Nevşehir'de gerçekleştirildi. Hazine filminin 4 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

HAZİNE FİLMİNİN KONUSU

Devlet memuru olan Mesut, annesinin ölüm haberini alır ve cenazesine katılmak için yıllar önce ayrıldığı, doğup büyüdüğü kasabaya geri döner. Annesine karşı son görevini yerine getirmek için kasabaya gelen Mesut'un aklındaki tek şey, bir an önce İstanbul'a dönüp yarım kalan gönül meselesini tamamlamaktır. Ancak işler Mesut'un planladığı gibi gitmez ve düşündüğünden daha fazla köyde kalmak zorunda kalır. Bu sırada kardeşi Musa yüzünden bir define kazısına katılan Mesut, kendisini türlü maceraların içinde bulur.



