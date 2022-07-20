Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezunları Ne İş Yapar? Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş İmkanları Nelerdir, Nerelerde Çalışır?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, kısaca ÇEKO olarak adlandırılmaktadır. Bu bölüm, iş hayatını, sosyal politika, hukuk, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve yönetim gibi bilim dalları adı altında inceleyerek araştırmalar yapmaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Nedir?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü, çalışma hayatını sosyal, psikolojik ve hukuksal bilimler ile birlikte detaylı olarak inceleyen ve bu alanda çalışmalar yapacak uzmanları eğiten lisans programıdır.

Bu bölümün temel amacı, iş yaşamını pek çok bilim dalı altında inceleyecek uzmanlar yetiştirmek, personel açığı kapatmak ve öğrencilere çalışma ekonomisi alanında yetkinlik verip çalışma ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezunları Ne İş Yapar?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunları, iş dünyasında yaşanan global çaptaki gelişmeleri pek çok konu üzerinden değerlendirmektedir. Elde ettikleri verilerin analizini yapıp benzer durumlar karşısında önlem alınmasını sağlamak, çeşitli eklentiler kullanılarak kazanç sağlamak ve bu amacı gerçekleştirmek için çeşitli çalışmalar yapmak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunlarının başlıca görevleri arasındadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezunları İş İmkanları Nelerdir?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunları, bankacılık ve finans kuruluşlarında, pek çok şirketin insan kaynakları departmanında, denetleme firmalarında, sendikalarda ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iş bulabilmektedir. Bu alanlarda, denetmen, müfettiş, uzman veya yöneticisi olarak çalışmalarını yürütmektedir. Buna ek olarak akademik kariyer planı yapmak isteyen mezunlar, yüksek lisans yaparak üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça fazladır. Bunun için mezunların, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alması ve atanması gerekir. Yeterli puanı alan adaylar, kamu sektöründe çalışmaya başlamaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça fazladır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeyen veya Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alamayan mezunlar, bölümü ile ilgili pek çok alanda çalışabilmektedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezunları Nerelerde Çalışır?

Bu bölümün çalışma olanakları oldukça fazladır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü, pek çok bölümden ders içerdiği için üniversiteden mezun olan kişilerin iş bulma potansiyeli artmaktadır. ÇEKO mezunlarının çalışma alanları ise şunlardır;

● Sosyal Güvenlik Kurumları

● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

● Özel sektörde yöneticilik,

● Sendika ve Konfederasyonlarda yöneticilik veya uzmanlık,

● Pek çok vakıf, dernek ve kooperatifler

● Diğer bakanlıklarda uzman veya müfettiş olarak çalışmalar yapmaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Üniversitelerde eğitimi verilen Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Eşit ağırlık puan türü üzerinden öğrenci alımı yapmaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün dersleri okuldan okula göre değişiklik göstermektedir. Bu bölüm öğrencileri hem zorunlu hem de seçmeli derslere katılmaktadır. Bölüm dersleri ise şunlardır;

● Hukukun Temel Kavramları,

● Genel İşletme,

● Genel Muhasebe,

● Sosyal Politika,

● Yönetim ve Organizasyon,

● Çalışma Ekonomisi,

● Çalışma İlişkileri Tarihi,

● İdare Hukuku,

● Borçlar Hukuku,

● Türk Anayasa Hukuku,

● Çalışma Sosyolojisi,

● Gelir Dağılımı ve Yoksulluk,

● Uluslararası Sosyal Politika,

● Türk Vergi Sistemi,

● Örgütsel Davranış,

● İş Sağlığı ve Güvenliği

● Mikro İktisat,

● Makro İktisat,

● Çalışma İlişkileri ve Sanat,

● İnsan Kaynakları Yönetimi,

● Kamu Maliyesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümündeki öğrencilerin bu zorunlu dersleri başarı ile geçmesi gerekir. Tüm dersleri başarı ile geçen öğrenciler Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans diploması almaya hak kazanır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Okumak İçin Gerekli Özellikler Nelerdir?

Üniversitelerdeki her bölüm herkes için uygun değildir. Meslek hayatında başarılı olabilmek için bazı nitelikleri taşımak gerekir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü için sahip olunması gereken bazı nitelikler vardır. Bu bölümü okuyan kişilerin ekonomiye ilgi duyması, analitik düşünme yeteneğine sahip olması, gelişmelere açık olması ve değişime ayak uydurması gerekir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Avantajları Nelerdir?

Üniversite tercihlerini yapacak olan adayların seçeceği bölüm hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Böylece meslek hayatında başarılı olmak isteyen kişiler, kendilerini nelerin beklediğini öğrenecek ve buna göre tercihlerini yapacaklardır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün avantajları öğrencilere çok farklı konularda eğitim vererek yetkinlik kazandırılması, pek çok sektörde iş bulma imkanı, ekonomi, finans gibi önemli konularda güçlü bilgi aktarımıdır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Dezavantajları Nelerdir?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Tercih yapacak adayların bu dezavantajları göz önünde bulundurması gerekir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri dezavantajları ise şunlardır;

● Çok sayıda üniversitede bu bölümün eğitimi verilmektedir. Bu nedenle rakip sayısı oldukça fazladır.

● Ortalama kazançları düşüktür.

● Eğitim süresi uzun ve masraflıdır.



