Çalışmak için can atacağınız dünyanın en yaratıcı ofis ortamları

Birçok ofis alanı fazlasıyla sıkıcı ve depresif bir havaya sahiptir. Kirli beyaz duvarlar, kötü ışıklandırma, monoton çalışma masaları... Bunların hepsi çalışanların motivasyonu düşüren, iş verimliliğini fazlasıyla etkileyen unsurlardan sadece birkaçı. Ancak bir ofis alanının ne kadar önemli olduğunu bilen firmalar da yok değil. Çalışanlarını olabildiğine memnun etmek için rahat çalışma alanları yaratmayı amaç edinmiş firmalar, çalıştığı yerde kendisini huzurlu hisseden bir çalışanın daha verimli ve üretken olacağının bilincinde. İşte çalışanlarının her gün ofise büyük bir hevesle gelmesini sağlayan firmaların, birbirinden keyifli ve yaratıcı ofis alanları. Selgas Cano Mimarlık, Madrid, İspanya Selgas Cano İspanyol bir mimarlık firması, ofisleri Madrid yakınlarında bir korunun içinde yer alıyor. Doğayı, sessizliği ve huzuru sevenler için bulunabilecek en iyi ofis alanlarından birine sahip bu firma. Masanıza oturup, tamamı cam olan duvarınızdan doğayı seyrettiğinizi düşünün… Sadece düşünmek bile insana huzur veriyor. WhiteBalance, Yeni Delhi, Hindistan Bu reklam ajansının ofisi 1960’lı yıllarda bir ecza deposu olarak kullanılıyormuş. Daha sonra burayı alan firma harika bir iş çıkarmış ve yeniden düzenleyerek mükemmel bir ofis ortamı yaratmış.

Yaratıcılığın, düşünce gücünün ve verimliliğin ön planda olduğu bir şirket için bundan daha iyi bir ofis alanı düşünülemez. Zynga, San Francisco, ABD Farmville oyununu hatırladınız mı? İşte onun yaratıcısı Zynga’nın ofisine bakınca buranın bir oyun şirketi olduğunu hemencecik anlıyorsunuz. Devasa bir açık alan, oyun bölümler, rengarenk kapalı alanlar, evcil hayvanlar için oyun alanı, havadar ve ferah toplantı bölümleri, vs. Eğer keyifli ve eğlenceli bir ofis ortamı nasıl olur diye merak ediyorsanız Zynga’nın ofisine bakmanız yeterli. Inventionland tasarım fabrikası, Pittsburgh, ABD İşi yaratıcılık olan bir firmanın ofisinin de böyle olması kimseyi şaşırtmamalı aslında. İnsan buraya bakınca bir ofisten çok bir tema parkı görüyor. Büyülü, neşeli ve keyifli böylesi bir ortamda insanın yaratıcılığının ateşlenmemesi imkansız gibi duruyor. Ticketmaster, Londra, İngiltere Öyle ki bir alt kata inmek için merdivene ya da asansöre gerek yok, kaydırakla anında ulaşabiliyorsunuz. Pallotta Teamworks, Los Angeles, ABD Pallotta Teamworks bir bağış toplama şirketi ve ofislerini bir depodan dönüştürerek yapmışlar. Bu yüzden ofis içerisindeki bölmeler konteynerlerden oluşuyor.

Ofisin geneline sarı ve turuncu renkler hakim, bu tercihin bilinçli bir sebebi var. Bu renkler pozitif enerji veriyor ve bu sayede çalışanlar sürekli olumlu, neşeli ve yüksek moralli oluyorlar. Miagui Imagevertising, Porto Alegre, Brezilya Miagui Imagevertising bir yaratıcı prodüksiyon stüdyosu ve gerçekten de ofisleriyle işlerinin hakkını veriyorlar. Kullanılan sıcak aydınlatma, çalışanlar için tasarlanan dinlenme alanları, ofis içi yeşil alanlarıyla eşsiz bir çalışma alanı sunuyor. White Mountain, Stockholm, İsveç Hiçbir barınağın içinde çalışmak nasıl olurdu acaba diye düşündünüz mü? WikiLeaks’te çalışan insanlar bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Çünkü ofisleri eski bir atom bombası sığınağının içinde yer alıyor ve sanki ilk bakışta bir bilim kurgu filminin setini andırıyor. Uniplaces, Lizbon, Portekiz Bu öğrenci yurdu şirketi, çalışanlarını nasıl rahatlatacağını iyi biliyor. Sakin, huzurlu, nefes alan bir ofis ortamını, ayaklarınızı uzatıp çalışabileceğiniz alanlarla desteklemiş. Üstelik yeşil alanı ofisini içine kadar getirmiş. Google, Tel Aviv, İsrail Google’da çalışmanın ne demek olduğunu zaten az çok biliyoruz. Gerek orada bulunanlar gerek internetten gördüklerimiz Google’ın ofis alanı yaratma konusunda dünyanın en iyi şirketlerinden biri olduğunu gösteriyor bize. Tel Aviv ofisleri de istisna değil bir ofisten çok bir yaşam alanı olarak öne çıkan ofiste kendinizi iş yerindeymiş gibi hissetmeniz pek mümkün görünmüyor.