'Çalıştığım yerdeki müşteri, insan kaynaklarına gizli bir seks işçisi olduğumu söyleyerek beni kovdurmaya çalıştı'

Yetişkin film yıldızı Cindy Starfall, hala seks işçilerini utandıran insanların varolmasını anlayamadığını anlattı. Vietnam'da doğan genç kadın, kadınların üzerinde oluşan baskının öncesinde başladığına dikkat çekti ancak ''O günler artık geride kaldı'' dedi. Pandemiyle birlikte bu endüstrinin oldukça yaygın hale geldiğini anlatan Starfall, geçmişte seks işçisi olmanın yarattığı zorlukları anlattı.

İŞİNİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

10 yıldan uzun bir süre önce ünlü bir moda mağazasında 9-5 bir işte çalışırken, akşamları bir yetişkin film oyuncu olarak öğrenci çalışan genç kadın, kredilerini ödemek ve ek kazanç sağlamak için çalıştığını ve bu gece işini gündüz işinden tamamen ayrı tuttuğunu söyledi. Ancak bir gün bir müşterisinin insan kaynaklarına ek işinden bahsetmesi üzerine, yanlış bir şey yapmasa bile utandırıldığını ve işini bırakmak zorunda bırakıldığını söyledi.

''HAYATIMIZI MAHVETTİN''

Daha önce de eski erkek arkadaşının ailesinin, işini öğrenmesi üzerine onların kaba mesajlarına ve tacizlerine maruz kaldığını anlatan genç kadın, erkek arkadaşının annesinin kendisine hayatlarını mahvettiğini söylediğini anlattı.

''ARTIK DİNLEMİYORUZ''

Her şeye rağmen geriye dönüp baktığında, doğru bir kariyer seçimi yaptığına inandığını söyleyen Starfall, işini takdir eden açık fikirli insanlarla çalışırken çok daha rahat olduğunu belirtti. "İnsanların yaşam seçimlerini yargılamak insan doğasıdır ve bunun gibi seçimler kesinlikle bizi eleştiriye açık bırakıyor. Ama artık dinlemiyoruz." dedi.



