MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Cam Tavanlar 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Leyla ve Cem arasında buzlar eriyor mu?

Cam Tavanlar 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Leyla ve Cem arasında buzlar eriyor mu?

27.06.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yaz dizisi Cam Tavanlar'ın 4. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Leyla ile Cem'in asansörde yaşadığı yakın anların dikkat çektiği Cam Tavanlar'ın yeni bölüm fragmanında Cem, Leyla'yı büyük bir tehlikeden çekip çıkarıyor. Leyla'nın başına ne geldiği büyük bir merak konusu olurken ikilinin gözyaşları duygu dolu anların yaşanacağının sinyallerini veriyor.

Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerde oynadığı Cam Tavanlar dizisi 4. bölümüyle 30 Haziran Çarşamba akşamı ekranlarda olacak.

CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cam Tavanlar'ın romantik ve heyecan dolu üçüncü bölümünde Leyla ile Cem aşkı giderek alevlenmeye başladı. Cem, Leyla'yı öperek büyük bir adım attı ve açıkça aşk teklifini sundu. Leyla, duyguları ve mantığı arasında kararsızlık yaşarken ikili arasına yeni engeller girmeye başladı.

Cam Tavanlar (1)

Rakip restoranların başında olan Cem ve Leyla iş yüzünden yeniden karşı karşıya geldi. Asude'nin yönetim kurulundan Haldun, Leyla'nın ayrılmadan önce sildiği şirket ile ilgili çalışmaların peşine düşünce bu durum Cem'i zor durumda bıraktı.

Cam Tavanlar (3)3

Haldun, çalışmaları Cem istiyormuş gibi gösterince Leyla, Cem'e karşı yeniden öfkelendi. Diğer tarafta İskender'in Leyla'ya olan duyguları, Cem'i kıskandırmaya başladı. Leyla'nın şirket ile ilgili hazırladığı yurt dışı raporlarını silmesinin ardından Cem yeni bir rapor hazırlarken bu raporun danışmanı olarak Leyla seçildi.

Cam Tavanlar (3)

Leyla, raporun başarılı olduğunu bildirecekken Haldun'un yeni oyunu bir anda her şeyi alt üst etti. Bir tedarikçisinin Cem tarafından şikayet edildiğini öğrenen Leyla, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Cem'in büyük bir kötülük yaptığını düşünen Leyla, bunun üzerine raporun başarısız olduğunu söyledi.

Cam Tavanlar (1)4

Bunu öğrenen Cem ise finalde şoke edici bir karar aldı ve Leyla'nın Asude'ye girişini yasakladı. Peki ikili tüm bu engelleri aşıp aşklarını doya doya yaşayabilecek mi?

Cam Tavanlar (2)

Yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

'Cam Tavanlar', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lisaveta Karibskaya istedi, Sergen Yalçın Ukrayna'ya uçtuLisaveta Karibskaya istedi, Sergen Yalçın Ukrayna'ya uçtu
PARTNERYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyorYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor
Kefaret dizisinden yeni karar!Kefaret dizisinden yeni karar!
Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Komşuları buldu! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Komşuları buldu! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu

Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu

Bizimkiler dizisinin Cemil'i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti

Bizimkiler dizisinin Cemil'i tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

27 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

27 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Elite dizisinin yıldızı iplerini çözüp bol bol poz verdi

Elite dizisinin yıldızı iplerini çözüp bol bol poz verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.