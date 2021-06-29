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Cam Tavanlar 4. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Leyla ve Cem aşkında tehlikeli anlar

29.06.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yaz dizisi Cam Tavanlar'ın 4. bölümünden 3. fragman yayınlandı. Cem ve Leyla arasındaki gerilimin devam ettiği tanıtımda ikili aşk acısı yaşıyor. Leyla'nın tehlikeyle burun buruna geldiği korku dolu anlarda Cem, Leyla'yı kurtarmak için elinden geleni yaparken aralarındaki yakınlaşma da dikkat çekiyor. Leyla ve Cem yoğun duygular yaşarken izleyicilere romantik bir bölümün sinyalleri veriliyor.

Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerde oynadığı Cam Tavanlar dizisi 4. bölümüyle 30 Haziran Çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Cam Tavanlar yeni bölümde Leyla ve Cem aynı taraftalar. Çözülme başladı, yelkenler indi. Aşk havalanıyor. Leyla, nihayet Cem'e olan aşkını kabul ediyor. Leyla ve Cem aşkı gitgide yükselirken ikili, yan yana olacakları bir iş birliğine giriyor. Üstelik kendilerini büyük bir sürprizin beklediğinden henüz habersizler.

Cam Tavanlar (1)

CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cam Tavanlar'ın romantik ve heyecan dolu üçüncü bölümünde Leyla ile Cem aşkı giderek alevlenmeye başladı. Cem, Leyla'yı öperek büyük bir adım attı ve açıkça aşk teklifini sundu. Leyla, duyguları ve mantığı arasında kararsızlık yaşarken ikili arasına yeni engeller girmeye başladı.

Cam Tavanlar (1)

Rakip restoranların başında olan Cem ve Leyla iş yüzünden yeniden karşı karşıya geldi. Asude'nin yönetim kurulundan Haldun, Leyla'nın ayrılmadan önce sildiği şirket ile ilgili çalışmaların peşine düşünce bu durum Cem'i zor durumda bıraktı.

Cam Tavanlar (3)3

Haldun, çalışmaları Cem istiyormuş gibi gösterince Leyla, Cem'e karşı yeniden öfkelendi. Diğer tarafta İskender'in Leyla'ya olan duyguları, Cem'i kıskandırmaya başladı. Leyla'nın şirket ile ilgili hazırladığı yurt dışı raporlarını silmesinin ardından Cem yeni bir rapor hazırlarken bu raporun danışmanı olarak Leyla seçildi.

Cam Tavanlar (3)

Leyla, raporun başarılı olduğunu bildirecekken Haldun'un yeni oyunu bir anda her şeyi alt üst etti. Bir tedarikçisinin Cem tarafından şikayet edildiğini öğrenen Leyla, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Cem'in büyük bir kötülük yaptığını düşünen Leyla, bunun üzerine raporun başarısız olduğunu söyledi.

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Bunu öğrenen Cem ise finalde şoke edici bir karar aldı ve Leyla'nın Asude'ye girişini yasakladı. Peki ikili tüm bu engelleri aşıp aşklarını doya doya yaşayabilecek mi?

Cam Tavanlar (2)

Yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

'Cam Tavanlar', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Kubilay Aka
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