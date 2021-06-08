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Cam Tavanlar dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Cam Tavanlar dizisi gerçek hayattan mı uyarlandı?

08.06.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz dizisi olarak karşımıza çıkan Cam Tavanlar'ın başrollerinde Bensu Soral, Kubilay Aka gibi ekranların tanınan simaları yer alıyor. Peki Cam Tavanlar dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Cam Tavanlar dizisi gerçek hayattan mı uyarlandı?

Cam Tavanlar dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Cam Tavanlar dizisi gerçek hayattan mı uyarlandı?

9 Haziran akşamı Show TV'de yayınlanacak olan Cam Tavanlar dizisi merak konusu oldu. Dizinin başrollerinde İçerde, Tatlı Küçük Yalancılar, Organize İşler Sazan Sarmalı, Mest-i Aşk, Boynu Bükükler gibi projelerde de yer alan Bensu Soral ve Aşk 101, Çukur, Vatanım Sensin, Aşk Bu Mu? gibi projelerde yer alan Kubilay Aka yer alıyor. Peki Cam Tavanlar dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Cam Tavanlar dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Cam Tavanlar dizisi gerçek hayattan mı uyarlandı? İşte ayrıntılar...

CAM TAVANLAR DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI? CAM TAVANLAR DİZİSİ GERÇEK HAYATTAN MI UYARLANDI?

Cam Tavanlar dizisi ilk bölümüyle 9 Haziran'da 20.00'da Show TV'de seyircilerle buluşacak. Dizinin başrollerini Bensu Soral ile Kubilay Aka paylaşıyor. Yapımcılığını OJO Pictures üstleniyor. Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Love 101 gibi başarılı projelere imza atan Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Cam Tavanlar dizisinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor.

CAM TAVANLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Leyla (Bensu Soral) idealleri olan bir iş insanıdır. İş hayatında kendi çabasıyla yükselmiş, çalışkan bir kadındır. Cem ise prestijli bir ailenin oğludur ve istediği her şeye emek sarf etmeden sahip olmuştur. Leyla'nın yıllarca kurduğu hayaller, prestijli bir ailenin oğlu olan Cem (Kubilay Aka) ile karşılaşması sonucunda yıkılır. Cem ve Leyla arasında gerginlik başlar. Bu gerginlikte kimin galip geleceği merak konusudur. Öte yandan Cem ile Leyla aşkın ağına düşer.

Cam Tavanlar dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Cam Tavanlar dizisi gerçek hayattan mı uyarlandı?

CAM TAVANLAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosu aşağıdaki gibidir:

Bensu Soral (Leyla)
Kubilay Aka (Cem)
Hatice Aslan
Utku Ateş
Ahmet Melih Yılmaz
Beril Kayar
Ayten Soykök
Mehmet Bilge Aslan
Şifanur Gül
Alper Kut
Aziz Caner İnan
Gizem Erdem
İsmail Karagöz
Şehnaz Bölen Taftalı
Ayhan Işık
Cevdet Arıcılar

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Kubilay Aka
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