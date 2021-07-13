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Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral'ın büyük gururu: En büyük bravo size

13.07.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bensu Soral, şu sıralar "Cam Tavanlar" dizisinin Leyla'sı olarak ekrana geliyor. Yer aldığı projeyle duyduğu gururu paylaşan ünlü oyuncu, hayranlarını çok sevindirdi.

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral'ın büyük gururu: En büyük bravo size

Bensu Soral Baş ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı "Cam Tavanlar" dizisi, hayli iddialı bir açılış yaptı. Geçtiğimiz sezon neredeyse tüm dizilerine son veren Show TV'nin yaz mevsimi ve gelecek sezondaki en büyük umutlarından biri oldu. Klişelerden uzak bir romantik komedi dizisi olan "Cam Tavanlar", zengin-fakir aşkını değil, eşitler arası bir ilişkiyi ele alıyor. Varını yoğunu kendi emeğiyle elde eden Leyla'nın çalışma hayatında yaşadığı zorlukları anlatmayı da ilke edinen dizi, farklı bakış açısıyla dikkat çekiyor. İzlenme oranlarında ve sosyal medya desteği konusunda işler yolunda görünmüyor. Ancak dizinin kemik kitlesi de oluşmaya başlıyor ve yavaş yavaş izlenme oranları toparlanacak gibi görünüyor. Oyunculara da gurur duydukları bir işte oynamanın keyfi kalıyor.

"En büyük bravo"

Bensu Soral Kubilay Aka

"Cam Tavanlar" dizisinin yönetmeni Fehmi Öztürk, "Türk dizilerinde maço bir tavırla kızı kolundan çekip gitmesine engel olanlara inat, bravo Leyla." diyerek çektikleri bir sahneyi övdü. Leyla'yı oynayan Bensu Soral Baş ise, "Bu bakış açısına sonsuz destek olan Kubilay Aka ve Fehmi Öztürk, en büyük bravo size!" sözleriyle projeden duyduğu mutluluğu anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Cam Tavanlar dizisi
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