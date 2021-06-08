MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cam Tavanlar oyuncusu Aziz Caner İnan kimdir? Aziz Caner İnan kaç yaşında ve nereli?

Cam Tavanlar oyuncusu Aziz Caner İnan kimdir? Aziz Caner İnan kaç yaşında ve nereli?

08.06.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler arasında Aziz Caner İnan da bulunuyor. Aziz Caner İnan; Kırık Kalpler Bankası, Fi, Siyah Beyaz Aşk gibi projelerde yer almıştır. Peki Cam Tavanlar oyuncusu Aziz Caner İnan kimdir? Aziz Caner İnan kaç yaşında ve nereli?

Cam Tavanlar oyuncusu Aziz Caner İnan kimdir? Aziz Caner İnan kaç yaşında ve nereli?

Aziz Caner İnan oyunculuk kariyeri boyunca film, dizi ve kısa film gibi projelerde yer almıştır. Şimdilerde ise 9 Haziran akşamı yayınlanacak Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır. Cam Tavanlar dizisi kaliteli oyuncu kadrosu ile dikkat çekti ve 9 Haziran'da ekranlarda olacak dizinin oyuncularının hayat hikayesi şimdiden araştırılmaya başlandı Aziz Caner İnan'ın hayatı merak konusu oldu. Aziz Caner İnan; Kırık Kalpler Bankası, Fi, Garip gibi projelerde yer almıştır. Peki Cam Tavanlar oyuncusu Aziz Caner İnan kimdir? Aziz Caner İnan kaç yaşında ve nereli? İşte yanıtları...

CAM TAVANLAR OYUNCUSU AZİZ CANER İNAN KİMDİR? AZİZ CANER İNAN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1 Haziran 1985 Rize doğumlu Aziz Caner İnan 36 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesini kazanmış ve İngilizce İktisat Bölümünü bitirmiştir. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümü Oyunculuk Yüksek Lisans Programı’nda eğitim almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yaşayan İnan, "Garip" adlı kısa film ile kamera karşına geçmiştir. Daha sonralarda ise Kırık Kalpler Bankası, Dört Zait, Fi ve Siyah Beyaz Aşk gibi yapımlarda oyunculuk yapmıştır. İnan, 1.83 boyunda ve 76 kilo ağırlığındadır. İkizler burcudur. Aziz Caner İnan, "azizcanerinan" kullanıcı adı ile Instagram üzerinden paylaşım yapmaktadır.

Aziz Caner İnan, başrollerini Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın paylaştığı "Cam Tavanlar" dizisiyle Show TV'de ekranlarda olacak. Cam Tavanlar dizisinin ilk bölümü 9 Haziran akşamında Show TV'de yayınlanacak.

Cam Tavanlar oyuncusu Aziz Caner İnan kimdir? Aziz Caner İnan kaç yaşında ve nereli?

AZİZ CANER İNAN'IN ROL ALDIĞI PROJELER

Aziz Caner İnan'ın rol aldığı diziler ve filmler aşağıda belirtildiği gibidir:

2019 – Her Yerde Sen (Vedat Ayhan) (TV Dizisi)
2017 – Siyah Beyaz Aşk (TV Dizisi)
2017 – Fi (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)
2017 – Dört Zait (Kısa Film)
2015 – Kırık Kalpler Bankası (Karakoylu) (Sinema Filmi)
2014 – Garip (Veysel) (Kısa Film)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın sürpriz diziyle ekranlara dönüyor!Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın sürpriz diziyle ekranlara dönüyor!
Anahtar Kelimeler:
Show TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için istenen ceza belli oldu

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için istenen ceza belli oldu

Müsilaj kabusu! Yeniden artış gösterdi

Müsilaj kabusu! Yeniden artış gösterdi

4 inşaat işçisi ATM'deki açığı fark edip, vurgun yaptı

4 inşaat işçisi ATM'deki açığı fark edip, vurgun yaptı

Çocuklara taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!

Çocuklara taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.