Aziz Caner İnan oyunculuk kariyeri boyunca film, dizi ve kısa film gibi projelerde yer almıştır. Şimdilerde ise 9 Haziran akşamı yayınlanacak Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır. Cam Tavanlar dizisi kaliteli oyuncu kadrosu ile dikkat çekti ve 9 Haziran'da ekranlarda olacak dizinin oyuncularının hayat hikayesi şimdiden araştırılmaya başlandı Aziz Caner İnan'ın hayatı merak konusu oldu. Aziz Caner İnan; Kırık Kalpler Bankası, Fi, Garip gibi projelerde yer almıştır. Peki Cam Tavanlar oyuncusu Aziz Caner İnan kimdir? Aziz Caner İnan kaç yaşında ve nereli? İşte yanıtları...

CAM TAVANLAR OYUNCUSU AZİZ CANER İNAN KİMDİR? AZİZ CANER İNAN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1 Haziran 1985 Rize doğumlu Aziz Caner İnan 36 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesini kazanmış ve İngilizce İktisat Bölümünü bitirmiştir. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümü Oyunculuk Yüksek Lisans Programı’nda eğitim almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yaşayan İnan, "Garip" adlı kısa film ile kamera karşına geçmiştir. Daha sonralarda ise Kırık Kalpler Bankası, Dört Zait, Fi ve Siyah Beyaz Aşk gibi yapımlarda oyunculuk yapmıştır. İnan, 1.83 boyunda ve 76 kilo ağırlığındadır. İkizler burcudur. Aziz Caner İnan, "azizcanerinan" kullanıcı adı ile Instagram üzerinden paylaşım yapmaktadır.