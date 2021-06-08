Aziz Caner İnan oyunculuk kariyeri boyunca film, dizi ve kısa film gibi projelerde yer almıştır. Şimdilerde ise 9 Haziran akşamı yayınlanacak Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır. Cam Tavanlar dizisi kaliteli oyuncu kadrosu ile dikkat çekti ve 9 Haziran'da ekranlarda olacak dizinin oyuncularının hayat hikayesi şimdiden araştırılmaya başlandı Aziz Caner İnan'ın hayatı merak konusu oldu. Aziz Caner İnan; Kırık Kalpler Bankası, Fi, Garip gibi projelerde yer almıştır. Peki Cam Tavanlar oyuncusu Aziz Caner İnan kimdir? Aziz Caner İnan kaç yaşında ve nereli? İşte yanıtları...
1 Haziran 1985 Rize doğumlu Aziz Caner İnan 36 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesini kazanmış ve İngilizce İktisat Bölümünü bitirmiştir. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümü Oyunculuk Yüksek Lisans Programı’nda eğitim almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yaşayan İnan, "Garip" adlı kısa film ile kamera karşına geçmiştir. Daha sonralarda ise Kırık Kalpler Bankası, Dört Zait, Fi ve Siyah Beyaz Aşk gibi yapımlarda oyunculuk yapmıştır. İnan, 1.83 boyunda ve 76 kilo ağırlığındadır. İkizler burcudur. Aziz Caner İnan, "azizcanerinan" kullanıcı adı ile Instagram üzerinden paylaşım yapmaktadır.
Aziz Caner İnan, başrollerini Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın paylaştığı "Cam Tavanlar" dizisiyle Show TV'de ekranlarda olacak. Cam Tavanlar dizisinin ilk bölümü 9 Haziran akşamında Show TV'de yayınlanacak.
Aziz Caner İnan'ın rol aldığı diziler ve filmler aşağıda belirtildiği gibidir:
2019 – Her Yerde Sen (Vedat Ayhan) (TV Dizisi)
2017 – Siyah Beyaz Aşk (TV Dizisi)
2017 – Fi (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)
2017 – Dört Zait (Kısa Film)
2015 – Kırık Kalpler Bankası (Karakoylu) (Sinema Filmi)
2014 – Garip (Veysel) (Kısa Film)
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