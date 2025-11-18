Mynet Trend

Cambridge Sözlüğü, 2025'in kelimesini açıkladı! Anlamı ne?

Cambridge Sözlüğü yılın kelimesi olarak ‘Parasosyal’ terimini seçti. Bu kelime ünlü kişilerle kurulan ‘sağlıksız’ tek taraflı ilişkileri anlatıyor.

‘Cambridge Sözlüğü’, zamanın ruhunu yansıtan kelime olarak ‘Parasosyal’ terimini belirledi. Sözlük, bu terimi ‘bir kişinin tanımadığı ünlü biri ile arasında hissettiği bağlantıyı içeren veya bununla ilgili olan’ şeklinde tanımlıyor.

Cambridge Sözlüğü editörü Colin McIntosh, sosyal medya ve yapay zekanın akademik bir terimi ana akıma taşıdığını belirterek, "'Parasosyal', 2025 ruhunu yakalıyor. Milyonlarca insan parasosyal ilişkilere dahil; çok daha fazlası ise sadece bu yükselişi merak ediyor” dedi.

Cambridge Üniversitesi Deneysel Sosyal Psikoloji Profesörü Simone Schnall ise parasosyal ilişkilerin ‘hayranlık kültürünü, ün kavramını ve yapay zeka ile sıradan insanların çevrim içi etkileşim biçimini yeniden tanımladığını’ kaydetti. Schnall, insanların ana akım ve geleneksel medyaya olan güvenleri azaldıkça influencerlara yöneldiğini ve bunun sosyal medya yıldızlarıyla kurulan ‘sağlıksız ve yoğun ilişkilere’ yol açabileceğini aktardı.

YAPAY ZEKA İLE İLGİLİ YENİ KELİMELER DE EKLENDİ

Sözlük, bu yıl yapay zeka ile ilgili yeni kelimeleri de sözlüğe ekledi. Bunlar arasında, sosyal medyayı dolduran, toplu üretilmiş, anlamsız yapay zeka görsellerini ve videolarını tanımlayan ‘slop’ ve bir görüntüyü hızla yayılan bir meme'e dönüştürme eylemi olan ‘memeify’ terimleri de bulunuyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

