Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'de birçok takipçisi olan profesör hangisidir?

Hangisi 2010-2019 arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?

A: Amanda Aman

B: Bence Nanay

C: Takla Atan

D: Ben Kankan

Doğru cevap: B seçeneği.



