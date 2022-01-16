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Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'de birçok takipçisi olan profesör hangisidir?

16.01.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de, yarışmacıya sorulan, "Hangisi 2010-2019 arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'de birçok takipçisi olan profesör hangisidir?

Hangisi 2010-2019 arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?

A: Amanda Aman

B: Bence Nanay

C: Takla Atan

D: Ben Kankan

Doğru cevap: B seçeneği.


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