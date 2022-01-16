Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'de birçok takipçisi olan profesör hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de, yarışmacıya sorulan, "Hangisi 2010-2019 arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte merak edilenler...
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