Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Ben senin annen değilim''

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Sedat'ın, Feride'nin ısrarları sonrası, yatak odasında Nalan'a yaklaştığı görülüyor. Feride'nin, ağlayarak kendisini arayan kızına ''Ben senin annen değilim'' sözleri ise izleyicide şok etkisi yarattı.

NALAN VE SEDAT BİRLİKTE Mİ OLUYOR?

Evlendikten sonra cinsel birliktelik yaşamaktan kaçınan Nalan'a, en büyük darbe Feride'den geliyor. Feride'nin, Sedat'ı, Nalan'a zorla sahip olmaya ikna etmesi sonrası, Sedat, Nalan'la birlikte olmaya çalışıyor. Gözyaşları içinde annesini arayan Nalan'ın duyduğu tek cümle ise ''Ben senin annen değilim'' oluyor.

İşte Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı:

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Feride, öz kızının yaşadığı acılar sonrası, torunu Nalan'ı çok sıkı tedbirlerle yetiştirir. Anneannesini, annesi sanarak yetişen Nalan ise bir sevgi kırıntısına bile muhtaç olarak büyümüştür. Sert şartlar içerisinde her zaman naifliğini koruyan Nalan'ı, taşıyamayacağı daha birçok zorluk beklemektedir...



