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Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Ben senin annen değilim''

17.09.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin büyük bir beğeniyle takip edilen dizisi Camdaki Kız, 12. bölüm fragmanıyla gündem oldu. Sedat'ı, Nalan'la birlikte olması için zorlayan Feride'nin, kendisini arayıp ağlayan kızına ''Ben senin annen değilim'' demesi büyük merak uyandırdı.

Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Ben senin annen değilim''

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Sedat'ın, Feride'nin ısrarları sonrası, yatak odasında Nalan'a yaklaştığı görülüyor. Feride'nin, ağlayarak kendisini arayan kızına ''Ben senin annen değilim'' sözleri ise izleyicide şok etkisi yarattı.

Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Ben senin annen değilim''

NALAN VE SEDAT BİRLİKTE Mİ OLUYOR?

Evlendikten sonra cinsel birliktelik yaşamaktan kaçınan Nalan'a, en büyük darbe Feride'den geliyor. Feride'nin, Sedat'ı, Nalan'a zorla sahip olmaya ikna etmesi sonrası, Sedat, Nalan'la birlikte olmaya çalışıyor. Gözyaşları içinde annesini arayan Nalan'ın duyduğu tek cümle ise ''Ben senin annen değilim'' oluyor.

İşte Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı:

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Feride, öz kızının yaşadığı acılar sonrası, torunu Nalan'ı çok sıkı tedbirlerle yetiştirir. Anneannesini, annesi sanarak yetişen Nalan ise bir sevgi kırıntısına bile muhtaç olarak büyümüştür. Sert şartlar içerisinde her zaman naifliğini koruyan Nalan'ı, taşıyamayacağı daha birçok zorluk beklemektedir...

Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Ben senin annen değilim''


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Burcu Biricik Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
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