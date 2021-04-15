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  4. Camdaki Kız 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız'da Sedat ve Nalan nişanlanıyor!

Camdaki Kız 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız'da Sedat ve Nalan nişanlanıyor!

15.04.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'ın 2. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde, evlilik hazırlığı yapan Nalan, annesinin gazabından kurtulamıyor. Sedat'ın evlilik teklif etmesinden sonra düğün hazırlıkları başlıyor ve çift nişanlanıyor. Sedat'ın Nalan'a olan sürprizi ise Feride tarafından gölgeleniyor. İşte Camdaki Kız 2. bölümden yeni fragman.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisi, 2. bölümüyle 15 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölümde Sedat, Nalan'a evlenme teklif ediyor. Hayalleri olan Nalan oldukça heyecanlı olsa da onun bu heyecanını baltalamaya çalışan biri vardır. Annesi Feride, Nalan'a yüzlerini yere eğmemesi konusunda baskı yapar.

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Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkiye’nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu’nun Nalan’la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer.

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Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu’na ait lüks çiftliğe davet edilir.

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Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu’nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.

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Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar.

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Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride’nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar.

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Evlenene kadar Nalan’ı korumak için, Sedat’tan uzak tutmaya çalışan Feride’ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir.

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Adil ve Feride’nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.

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Nalan ise bir peri masalında gibidir.

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Sedat tarafından, herkesten sakladığı özel dairesine davet edilen Nalan, Sedat’la ilgili öğrendikleri karşısında aşkının yanında durabilecek midir?

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Yoksa bu aşk masalı daha başlamadan bitecek midir?

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Burcu Biricik
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