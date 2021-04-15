Camdaki Kız 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız'da Sedat ve Nalan nişanlanıyor!

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisi, 2. bölümüyle 15 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölümde Sedat, Nalan'a evlenme teklif ediyor. Hayalleri olan Nalan oldukça heyecanlı olsa da onun bu heyecanını baltalamaya çalışan biri vardır. Annesi Feride, Nalan'a yüzlerini yere eğmemesi konusunda baskı yapar.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkiye’nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu’nun Nalan’la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer.

Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu’na ait lüks çiftliğe davet edilir.

Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu’nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.

Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar.