Camdaki Kız 21. son bölümde Melisa gizemi! Hayri, Muzo, Sedat ve Nalan'ı şoke eden olay!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 21. bölümüyle 25 Kasım Perşembe seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın son bölümünde Melisa ve Sedat şoku yaşandı.

MUZO'DAN SAHTE SEVGİLİYE YENİ HAYAT HİKAYESİ

Camdaki Kız son bölümde, Muzo’nun bir kız arkadaşı olduğunu ağzından kaçıran Sedat, Koroğlu Konağı’nda yeni bir gündeme sebep oldu.



Oğlu için heyecanlanan Gülcihan, Melisa ile tanışmak istedi. Bu teklifi geri çeviremeyen Muzo ise Melisa’nın ailesi ve hayatı için yeni bir hikaye yarattı.

SEDAT, MELİSA İLE GEÇİRDİĞİ GECEYİ HATIRLADI

Melisa'yı Muzo'nun kız arkadaşı olduğu için büyük bir özenle evlerinde misafir eden Koroğlu Ailesi, sorularıyla Melisa'yı test etti. Akşam yemekte her şey güzel giderken, birlikte yedikleri yemekte Melisa'yı tanıdığını iddia eden Sedat, onun boynundaki dövmeyi gördü.

Melisa ise rolünü çok iyi yaparken, ensesinde bulunan dövmeyi Sedat'ın görmesiyle kim olduğunu ele verdi. Sedat, daha önce birlikte olduğu Melisa'yı hatırladı ve şoke oldu. Sedat, onunla geçirdiği geceyi ve 17’nin Melisa yani Meliha’nın uğurlu sayısı olduğunu anımsadı.

HAYRİ'NİN GELİŞİ MELİSA'YI ŞOKE ETTİ!

Muzo ise Melisa'yı konağa getirirken Hayri'nin onu görmemesi için Hayri'yi gönderdi. Melisa'nın en çok korktuğu da Hayri'nin onu görmesidir. Muzo gecenin sonunda Melisa'yı evine bırakmak isterken Hayri'nin gelişiyle her şey alt üst oldu.



Tek korkusu Hayri’ye yakalanmak olan Melisa, sıkıntısız bir şekilde rolünü oynarken; gece sonu Hayri’nin salona girmesi hem Muzo'yu hem de Melisa'yı şoke etti.



