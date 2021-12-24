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Camdaki Kız 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Melisa'nın gerçek kimliği ortaya çıkacak mı? Nalan'ı bekleyen sürpriz ne?

24.12.2021 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız, 25. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Camdaki Kız'ın 26. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Melisa ve Cana kafa kafaya verip plan yapıyor. Muzo'nun "Melisa diye tanıştığın kız aslında bambaşka bir hayattan geliyor" sözleri dikkat çekiyor. Muzo, Melisa ile ilgili gerçeği Rafet'e açıklıyor. Koroğlu ailesi büyük bir kaosa sürükleniyor. Sedat kendi canını yakacak olan gerçeklerden korkarken Nalan'ı büyük bir sürpriz bekliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 26. bölümüyle 30 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan gerçeğin peşine düşüyor.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Cana'nın yaptığı sürpriz ziyaret Feride'nin hiç hoşuna gitmez.

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Adil, Cana'nın gelişiyle Feride'nin öfkesinden payını alır. Feride, Nalan'a annelik dersi vermek için yeni bir plan hazırlar.

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Nalan ise öğrendiği gerçeklerden sonra oldukça yalnız hisseder. Sedat, Melisa'dan kurtulmak için Cavit'in şirkete ortak olmasını sağlar ancak planı düşündüğü gibi ilerlemez.

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Melisa'nın tehdidiyle Cana'ya sığınan Sedat, bu işi Cana'nın çözeceğine inanır.

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Nalan, Feride'nin acımasız cezalarıyla karşı kalırken bir yandan da Muzo ve Melisa'yı barıştırmaya çalışır. Ancak Muzo, bu olayı bitirme kararı alır. Çünkü Hayri Melisa'yı öğrenmiştir ve Koroğlu Ailesi'nin de bu yalanı öğrenmesi an meselesidir.

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Melisa, bu oyunun devam etmesi için başta Nalan olmak üzere Hayri'yi de kandırır. Nalan, Muzo'nun Melisa'dan ayrılmaması konusunda ikna etmeye çalışırken onu kötü bir sürpriz bekler.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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