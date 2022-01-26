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Camdaki Kız 28. yeni bölüm 2. fragmanı! Hayri değişimiyle Nalan'ı şaşırtıyor!

26.01.2022 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 28. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde, Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Hayri karakterinin değişimi Nalan'ı şaşırtıyor. Nalan karşısında yeni imajıyla Hayri'yi görünce değişikliğin nedenini soruyor. Hayri ise "Kıramayacağım bir hanımefendinin ricası" diyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 28. yeni bölümüyle 27 Ocak Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

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NALAN HANGİ GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK?

Nalan hangi gerçeği öğrenecek? Sedat ondan saklanılan şeyler yüzünden çılgına dönmüştür. Ailesine öfkesini kusarken diğer tarafta Nalan zorluklara güğüs germek durumunda kalır.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Sedat ve Melisa'nın görüntülerini izleyince yıkılır. Sedat ise Nalan'ın gitmesini engellemeye çalışsa da başarılı olamaz. Rafet, Cavit'in şirkete ortak olmasını son anda reddeder.

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Rafet'in bu kararına öfkelenen Cavit, intikam için düğmeye basar. Feride, Sedat'ın itirafıyla Nalan'ın evliliğini bitireceğini öğrenir.

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Buna engel olmak isteyen Feride, Sedat'a gözdağı verir ve evliliğini bir kez daha kurtaracağını söyler. Sedat'ın Nalan'a yaşattığı bu çirkin olayı öğrenen Gülcihan ve Selen, harekete geçer.

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Sedat ise yaşadıklarından ders çıkarmayıp Cana'nın evine gider. Alp'in gelmesiyle Cana ve Sedat'ın basılması ise an meselesi olmuştur. Alp, Cana'nın bir şeyler gizlediğini anlar ve olayın peşine düşer.

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Koroğlu Ailesi, Cavit'in hamlesiyle zor durumdayken Cana, Alp'in çocukları alıp evi terk etmesinin şokunu yaşar. Nalan, Sedat'ı affetmenin bedelini bir kez daha ağır bir şekilde yaşayacak mı?

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Burcu Biricik Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisi
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