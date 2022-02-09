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Camdaki Kız 30. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı! Hayri ve Nalan arasında neler olacak?

09.02.2022 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın 30. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde mahkeme Koroğlu ailesi için kötü sonuçlanıyor. Sedat'ın tutuklu olarak yargılanmasına karar verilirken Nalan ise hamileliğinin getirdikleriyle uğraşıyor. Öte yandan Hayri'nin Nalan'a olan duyguları her geçen gün artıyor. Yeni bölümde Hayri'nin aşkını ilan edip etmeyeceği ise merak konusu oluyor. Fragmanda Feride, Nalan'a "Bundan sonraki tek hedefimiz bu çocuğu sağ salim doğurabilmek" diyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 30. yeni bölümüyle 10 Şubat Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Alp, Adil'i arayarak Cana ve Sedat arasındaki yasak aşkı anlatıyor. Diğer yandan ise Sedat'ın tutuklu olarak yargılanmasına karar veriliyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat’ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, gözyaşlarıyla Sedat'ın yanında oluyor. Nalan, Sedat'ın başına gelenleri öğrenince ne yapacağını şaşırıyor. Sedat'ın şehir dışına gitmesine karar veren Rafet, kimsenin Sedat'ın ne gideceğini bilmesini istemez.

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Nalan, Sedat'ı gözyaşlarıyla gönderir. Sedat’ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, aynı anda hamile olduğu haberini alır. Ancak, Sedat'ın hapse girme olayının şokuyla Nalan, hamile olduğunu kimseye söyleyemez. Feride'nin sonuçları öğrenmek istemesine karşı Nalan, yine sessizliğini korur.

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Sedat'ın hapse girmemesi için evrakların başka birinin adına değiştirilmesi gerekir. Rafet, avukatın bir isim belirlemesi için kendisini kötü hissetse de birini seçecektir. Koroğlu soyadından olmayacak fakat aileye yakın bir Sedat'ın yerine hapse girecek. Rafet, kimi seçecek?

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Sedat, tutuklanacağını düşünerek apar topar Derviş'in mekanından ayrılmaya karar verir. Nalan ise Sedat'ın yurt dışına gideceğini öğrenince soluğu Sedat'ın yanında alıyor ve hamile olduğunu söylüyor. Sedat nasıl tepki verecek?

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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