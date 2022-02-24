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Camdaki Kız 32. yeni bölüm 2. fragmanı! Sedat ile boşanma kararı alan Nalan, Hayri ile yakınlaşıyor

24.02.2022 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın 32. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Hayri ve Nalan arasındaki samimiyet artıyor. Hayri Nalan'a bir hediye veriyor. Nalan, Sedat'la olan evliliğini bitirme kararı alıyor. Cana ile olan olaylar içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Feride gerçekleri Nalan'dan saklamaya çalışsa bile bunda başarılı olamaz. Nalan, Alp ile görüşür ve ondan duydukları şok etkisi yaratıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 32. yeni bölümüyle 24 Şubat Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümüne Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması damga vuracak.
hayri nalan camdaki kız

CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLACAK?

Tüm cesaretiyle Cana’nın karşısına çıkan Nalan, Sedat’la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır.

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Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan’ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp’in anlatacakları tüm planlarını bozar.

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Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri’yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz.

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Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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